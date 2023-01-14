За всіма законами війни Росія не зможе виправити стратегічні помилки, - американський політолог Юнус
Експерт з питань міжнародної політики Раміс Юнус з Вашингтону вважає, що інформаційна пропаганда Росії пробуксовує всі 11 місяців, бо вони готувалися до зовсім іншого типу інтервенції
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Те, що інформаційна пропаганда Росії пробуксовує всі ці 11 місяців, видно неозброєним оком, бо вони насправді готувалися до зовсім іншого типу інтервенції. Чисто у воєнному плані, подивіться, навіть на екіпірування росіян, їхню підготовку, на кількість тих, хто напав на велику майже 50-мільйонну країну. До того ж ця авантюра базувалася на неправильній стратегії, яка побудована на дезінформації. Ця дезінформація дійшла до вищого керівництва Росії й було прийнято неправильне рішення. Тепер тактично вони намагаються виправити помилку у цій стратегії як в інформаційному плані, так й у воєнному, але це неможливо за всіма законами війни. Тому, у них і виникає ситуація цугцванга, яка щоразу гірша й гірша, в інформаційному полі це також видно", - прокоментував американський політолог.
Раміс Юнус зазначив, що це все було видно під час подій на Харківському напрямку, також на Херсонському, а сьогодні точно так само буде щодо до Соледара і Бахмута.
"Ну взяли вони Сєверодонецьк і Лисичанськ, і що вони після цього отримали? Ізюм, Лиман, Харків, Херсон – точно так буде й тут, бо українські військові дуже грамотно дали змогу всім іншим виграти час на цьому стратегічно неважливому, з точки зору воєнної кампанії, місці, маю на увазі Соледар і Бахмут. Вони зробили там те, що робили українські герої "Азова" у районі Маріуполя, це порівнянне за масштабом. Потрібно розуміти це. І згадаймо, що ми отримали після того ж Маріуполя. Коли це все починаєш розуміти, то бачиш, що у росіян все пробуксовує за всіма напрямками, і вони не просто так деколи й Гаагу згадували. А маніпулювання російськими пропагандистами темою ядерної зброї - це такі дурниці та нерозуміння того, що реальна політика зовсім по-іншому робиться, бо є Китай, Індія, США. Ядерна тематика у РФ пішла тому, що їм все чітко пояснили, а вся ця пропаганда не коштує виїденого яйця, бо діє на основі тих інструкцій, які спускають згори", - зауважив Юнус.
- Нагадаємо, раніше РФ оголосила про нібито захоплення Соледара, проте Генштаб ЗСУ спростував цю заяву і повідомив, що бої за місто тривають.
- 14 січня речник Державного департаменту США Ведант Патель заявив, що Росія зазнала колосальних втрат та заплатила велику ціну за атаки міста Соледар на Донеччині
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