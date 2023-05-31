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Війна з Росією: хроніка
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За заворушеннями, які відбуваються на півночі Косово, стоїть ПВК Вагнера, - військовий експерт Мусієнко

31 травня, 2023 середа
11:29
Війна з Росією Звечан, Косово

Директор Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко вважає, що заворушеннями у Косово Росія намагалася відвернути увагу від війни в Україні

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Ситуація у Косово напружена. Єдиний, хто зацікавлений у тому, щоб відкрився Балканський фронт - це Росія. РФ є спільним ворогом, як для українців, так і для багатьох на Балканах, за виключенням певної частини Сербів. За цими заворушеннями, які відбуваються на півночі Косово, де були поранені миротворці НАТО, стоїть терористична організація ПВК Вагнера. Скоріш за все, вони були заслані у Косово з Сербії, де відбувалося вербування", - зауважив Мусієнко.

За словами військового експерта, заворушеннями у Косово Росія намагалася відвернути увагу від війни в Україні.

"Сербія та Косово будуть готові до діалогу, і Захід це підтримує. Є єдина мета - це прийняти Сербію до ЄС, а потім прийняти Косово. І це означає, що російський вплив на Балкани зменшиться. Цими заворушеннями у Косово Росія намагалася відвернути увагу від війни в Україні. Змістити фокус уваги від терору, який росіяни проводять проти України, але їм цього не вдасться. Прогнозують, що напруга на півночі Косово незабаром спаде", - додав Мусієнко.

  • Відзначимо, що чергове загострення у Косові розпочалося у травні, коли косовські серби бойкотували місцеві вибори, що дозволило етнічним албанцям отримати контроль над місцевими органами влади за явки менш як 4%. Сутички почались, коли обрані албанці намагались зайняти свої робочі місця у муніципалітеті Звечан. Тоді президент Сербії Александар Вучич наказав привести армію країни в повну бойову готовність та наблизитися до кордону із частково визнаним Косово. Міністр оборони Сербії Мілош Вучевич назвав ситуацію в Косово і Метохії "драматичною" і звинуватив Приштину в ескалації та "здійсненні терору" проти сербської громади.
  • У НАТО закликало владу Косова до деескалації після заворушень на півночі країни та заявили про готовність забезпечити порядок, зважаючи на те, що миротворчу місію очолює Альянс.
  • ЄС та США також поклали провину за нову ескалацію у Косово на Приштину.
  • 30 травня повідомлялося, що у Звечані почалися зіткнення з поліцією після того, як сербські демонстранти спробували зайняти місцеву адміністрацію і перешкодити призначенню нового мера-албанця.
  • Ще 700 військовослужбовців НАТО прибудуть до Косова. Вони поповнять ряди міжнародних сил під керівництвом НАТО (KFOR)







 

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