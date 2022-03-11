Заарештовані $415 млрд Центробанку РФ можуть передати Україні, триває робота над юридичним механізмом, - Мінекономіки

Про це заявив перший заступник міністра економіки Денис Кудін в ефірі всеукраїнського телемарафону "Єдині новини".



Кабмін з урядами інших країн вже шукає юридичний механізм передачі Україні арештованих золотовалютних резервів Центробанку РФ.



"Західні уряди вже арештували золотовалютні резерви центробанку російської федерації - 415 млрд дол. По суті цієї суми достатньо, щоб перекрити оці прямі єдиноразові втрати. Ми розраховуємо, що у найближчий час спільно з урядами інших країн ми знайдемо юридичний механізм, яким чином можуть надійти ці гроші Україні для відновлення і компенсацій", - розповів Денис Кудін.



11 березня радник президента з економічних питань Олег Устенко заявив, що на відновлення України піде половина ВВП Росії. Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb