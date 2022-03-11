Заарештовані $415 млрд Центробанку РФ можуть передати Україні, триває робота над юридичним механізмом, - Мінекономіки
У Міністерстві економіки України повідомили, що арештовані $415 млрд резервів РФ можуть піти на відшкодування збитків нашої країни після закінчення війни
Про це заявив перший заступник міністра економіки Денис Кудін в ефірі всеукраїнського телемарафону "Єдині новини".
Кабмін з урядами інших країн вже шукає юридичний механізм передачі Україні арештованих золотовалютних резервів Центробанку РФ.
"Західні уряди вже арештували золотовалютні резерви центробанку російської федерації - 415 млрд дол. По суті цієї суми достатньо, щоб перекрити оці прямі єдиноразові втрати. Ми розраховуємо, що у найближчий час спільно з урядами інших країн ми знайдемо юридичний механізм, яким чином можуть надійти ці гроші Україні для відновлення і компенсацій", - розповів Денис Кудін.
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