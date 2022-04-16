Заарештовані кошти російських олігархів можуть бути використані як пряма фінансова допомога Україні, проте це складний процес, – політичний та економічний експерт

Про це він повідомив в етері Espreso TV.



Клочок зауважив що заморожені активи необхідно буде продавати комусь, щоб безпосередньо отримати гроші за рішення судді.



"Я б не тішив себе думкою, що всі заморожені кошти надійдуть в Україну. Якщо брати до уваги заарештовані золото-валютні фонди Центробанком РФ, там ситуація також поки що невизначена. Вони заморожені, а як ними користуватись – невідомо, тут найшвидше кожна країна сама буде ухвалювати рішення.", – сказав експерт.

Також Клочок додав, що, ймовірно, коштом заморожених грошей формуватиметься фонд сприйняття Україні: "Про заснування такого фонду уже заявив Європейський Союз ще наприкінці березня. Таким чином ми будемо мати фінансування різних програм в Україні. Гадаю, що розпорядником цих коштів міг би бути Кабінет Міністрів України. Бо чітких заяв, що кошти будуть надходити саме на певні потреби – поки що немає. Тобто долю такого фонду ще визначатимуть.", – наголосив він.