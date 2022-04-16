Заарештовані кошти російських олігархів можуть бути використані як пряма фінансова допомога Україні, проте це складний процес, – політичний та економічний експерт
Валерій Клочок зауважив, що ймовірно з таких коштів буде створено фонд сприяння Україні
Про це він повідомив в етері Espreso TV.
Клочок зауважив що заморожені активи необхідно буде продавати комусь, щоб безпосередньо отримати гроші за рішення судді.
"Я б не тішив себе думкою, що всі заморожені кошти надійдуть в Україну. Якщо брати до уваги заарештовані золото-валютні фонди Центробанком РФ, там ситуація також поки що невизначена. Вони заморожені, а як ними користуватись – невідомо, тут найшвидше кожна країна сама буде ухвалювати рішення.", – сказав експерт.
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