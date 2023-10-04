Про це в інтерв’ю для 24 каналу розповів військовослужбовець і голова ГО "Українське об’єднання "Мрія" Юрій Гудименко.

"Зараз заарештовано більше ніж 270 мільярдів доларів в російських активах. Ці гроші мають бути передані Україні, вони потрібні тут і зараз. Для цього не потрібно чекати кінця війни. Ми всі говоримо: повернуться ветерани і мають бути робочі місця. Водночас ми говоримо про те, що десь там заарештовані активи. Але це логічно пов’язано: гроші мають зайти в Україну, вони приведуть за собою нові інвестиції. Інвестиції створять підприємства, а підприємства - нові робочі місця. Ці гроші дозволять нам відбудувати будинки, куди зможуть повернутися ветерани, адже у багатьох знищене житло, бізнес. Дуже дивуюся, чому влада не говорить про ці активи щоденно", — наголосив Юрій Гудименко.

За словами військового, якнайшвидше залучення російських арештованих активів в українську економіку стимулюватиме створення робочих місць для ветеранів.

"Але це не репарації! Репарації ми будемо рахувати окремо. Російські активи - це штраф за вторгнення, штраф за те, що ці люди перетнули наш кордон. А саме за рахунок репарацій будуть відшкодовуватися реальні збитки з 2014 року, такі як окупація Криму, знищення міст та інфраструктури", - підкреслив Юрій Гудименко.

Для прикладу він згадав Кувейт, який отримав компенсації від Іраку. "Але для Заходу це нова історія. Ми маємо їм доводити та комунікувати, що ніщо так негативно не впливає на інвестиційну привабливість країни, як статус сторони, яка не віддає жертві гроші вбивць, маніяків, гвалтівників. А жертва в цьому випадку - ми", — підсумував військовослужбовець.