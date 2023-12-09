Забарний допоміг "Борнмуту" сенсаційно знищити МЮ в АПЛ

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч, де "Манчестер Юнайтед" був явним фаворитом, завершився несподіваною перемогою "Борнмута" з рахунком 3:0. Голи на "Олд Траффорд" забили Доменіке Соланке, Маркос Сенесі та Філіп Біллінг.

Українець Ілля Забарний вийшов на матч у стартовому складі. Центральний захисник відіграв увесь поєдинок.

У турнірній таблиці АПЛ МЮ з 27 балами ділить 5–6 позицію з "Тоттенгемом". "Борнмут" набрав 19 очок, така ж кількість пунктів у "Челсі", "Брентфорда" та "Вулвергемптона". Команди ділять 10–13 сходинки.

Англійська Прем'єр-ліга

16-й тур

9 грудня

"Манчестер Юнайтед" - "Борнмут" 0:3

Голи: Соланке, 5, Біллінг, 68, Сенесі, 73