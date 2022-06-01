Про це повідомив Офіс генпрокурора в телеграмі.

Двоє кримчан у 2014 та 2020 роках уклали контракти з російською армією та служили у військовій частині №12676. У лютому 2022 року вони вторглися до України та воювали на Миколаївщині та Херсонщині. З 25 до 28 лютого окупанти забезпечували російську протиповітряну оборону в районі дамби Каховської ГЕС.

А 1 березня вони вступили в бій із ЗСУ біля Баштанки на Миколаївщині. Їх узяли в полон 2 березня.

ОГПУ скерував до суду обвинувачення в державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України).

Двох російських військових Олександра Бобикіна й Олександра Іванова, які обстрілювали Харківщину, засудили до 11,5 років ув'язнення за порушення законів та звичаїв війни.

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