Забезпечували російську ППО в районі Каховської ГЕС і воювали проти ЗСУ: судитимуть двох українців
В Україні судитимуть кримчан, які перейшли на бік РФ, а у 2022-му забезпечували російську ППО в районі Каховської ГЕС
Про це повідомив Офіс генпрокурора в телеграмі.
Двоє кримчан у 2014 та 2020 роках уклали контракти з російською армією та служили у військовій частині №12676. У лютому 2022 року вони вторглися до України та воювали на Миколаївщині та Херсонщині. З 25 до 28 лютого окупанти забезпечували російську протиповітряну оборону в районі дамби Каховської ГЕС.
А 1 березня вони вступили в бій із ЗСУ біля Баштанки на Миколаївщині. Їх узяли в полон 2 березня.
ОГПУ скерував до суду обвинувачення в державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України).
- Двох російських військових Олександра Бобикіна й Олександра Іванова, які обстрілювали Харківщину, засудили до 11,5 років ув'язнення за порушення законів та звичаїв війни.
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