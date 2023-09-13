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Забезпечував росіян пальним: на Харківщині затримали депутата за підозрою у колабораціонізмі

13 вересня, 2023 середа
14:33
Кримінал на фото: депутат, якого затримали за підозрою у колабораціонізмі

Служба безпеки України оголосила підозру в колабораціонізмі депутату Шевченківської селищної ради на Харківщині. За даними слідства, він забезпечував військову техніку росіян пальним

Про це інформує пресцентр СБУ. 

За інформацією СБУ, чоловік пішов на добровільну співпрацю з росіянами під час окупації регіону Куп’янського району. За це йому дали "дозвіл" на торгівлю пальним.

"Для ведення незаконного бізнесу колаборант використовував місцеву нафтобазу та мережу захоплених автозаправних станцій на території райцентру та селища Шевченкове. За наявними даними, серед "споживачів" паливно-мастильних матеріалів були окупаційні підрозділи РФ, які заправляли свою техніку на загарбаних АЗС", - йдеться у повідомленні. 

Крім того, депутат налагодив постачання пального з Росії, щоб наповнювати резервуари, та щомісяця сплачував ренту у бюджет країни-агресорки. 

Після деокупації регіону він залишився у селищі. Співробітники СБУ встановили його місцеперебування і затримали.

Депутатові на підставі зібраних доказів повідомили про підозру за ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність) і обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Наразі триває слідство. 

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

  • Раніше Служба безпеки України оголосила підозру в колабораціонізмі мешканцю Куп'янська Харківської області, який під час окупації міста співпрацював з російськими загарбниками та вступив до "управління МВС". 
Україна
СБУ
російська армія
Війна з Росією
окуповані території
окупанти
колаборанти
Харківщина
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