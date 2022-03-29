Забирайся негайно з української землі!, - Володимир Кличко звернувся до Путіна
Ексчемпіон світу з боксу в надважкій вазі Володимир Кличко звернувся до Володимира Путіна та закликав президента РФ забиратися з української землі
Відповідну заяву Кличко зробив у етері американського телеканалу Newsmax TV.
Володимир Кличко назвав вторгнення Путіна до України його черговою помилкою.
"Всі великі імперії розпадаються. І в цьому сенсі триденна операція в Україні вже провалилася. Російську армію не чекає жодного успіху на українській землі. Ми не чекали на вас. Ми не хочемо вас. Ми пропагуємо ті ж самі демократичні принципи, що й інший вільний світ Ми – вільна нація. Ми боремося за свою свободу, а російська армія – за гроші та завдання, яке їм поставило уряд. Я пишаюся бути українцем. Я пишаюся своїми співвітчизниками", - наголосив Кличко та закликав Путіна забиратися.
"Забирайся негайно з української землі!" – сказав Кличко.
- Нагадаємо, 18 березня Володимир Кличко показав наслідки ракетного обстрілу, який росіяни здійснили у Подільському районі столиці, та закликав світ відмовитися від кривавого бізнесу в РФ.
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