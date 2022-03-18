Хто веде бізнес з Росією, кров і на ваших руках: Володимир Кличко показав наслідки ракетного обстрілу Києва
Колишній чемпіон світу з боксу в надважкій вазі Володимир Кличко показав наслідки ракетного обстрілу, який росіяни здійснили 18 березня у Подільському районі столиці
Відео Кличко оприлюднив у Instagram.
"Це дитячий садок. Це – житловий район Києва, столиці України. Це те, що робить російська армія та їхні ракети. Забирають життя. І це те, що ви робите. Будь-хто, хто веде бізнес з Росією, кров і на ваших руках також. Це не військовий об’єкт, це житловий район Києва. Просто подивіться на це. Це – геноцид українців", – сказав Кличко.
- Нагадаємо, близько 8:00, 18 березня, уламки збитої ракети влучили у багатоповерхівку в Подільському районі столиці.
- Внаслідок ракетного удару загинула одна людина, 19 постраждали, із них четверо дітей.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 30
-
EUR
Купівля 32.52Продаж 33.41
- Актуальне
- Важливе