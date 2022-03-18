Хто веде бізнес з Росією, кров і на ваших руках: Володимир Кличко показав наслідки ракетного обстрілу Києва

Відео Кличко оприлюднив у Instagram.

"Це дитячий садок. Це – житловий район Києва, столиці України. Це те, що робить російська армія та їхні ракети. Забирають життя. І це те, що ви робите. Будь-хто, хто веде бізнес з Росією, кров і на ваших руках також. Це не військовий об’єкт, це житловий район Києва. Просто подивіться на це. Це – геноцид українців", – сказав Кличко.



Нагадаємо, близько 8:00, 18 березня, уламки збитої ракети влучили у багатоповерхівку в Подільському районі столиці.

Внаслідок ракетного удару загинула одна людина, 19 постраждали, із них четверо дітей.

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