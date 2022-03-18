Кличко: від удару по Києву загинула одна людина, 19 постраждали, з них четверо – діти

Про це повідомив Міський голова Києва Віталій Кличко.

"Ворог продовжує атакувати столицю. Зранку житловий квартал в Подільському районі обстріляний орками. Одна людина загинула, 19 постраждали, із них четверо дітей. Пошкоджені шість житлових будинків, дитсадок та школа", – розповів він.

На місці працюють рятувальники та медики.

Нагадаємо, близько 8:00, 18 березня, уламки збитої ракети влучили у багатоповерхівку в Подільському районі столиці.

У Харкові ракетним обстрілом зруйновано навчальний комплекс вишу, одна людина загинула.

Сьогодні вранці у Львові пролунало кілька вибухів. Як повідомив мер Львова Андрій Садовий, ракети російсько-окупаційних військ обстріляли район Львівського авіаремонтного заводу.