Кличко: від удару по Києву загинула одна людина, 19 постраждали, з них четверо – діти
У Києві внаслідок ракетного удару загинула одна людина, 19 постраждали, із них четверо дітей. Пошкоджені шість житлових будинків, дитсадок та школа
Про це повідомив Міський голова Києва Віталій Кличко.
"Ворог продовжує атакувати столицю. Зранку житловий квартал в Подільському районі обстріляний орками. Одна людина загинула, 19 постраждали, із них четверо дітей. Пошкоджені шість житлових будинків, дитсадок та школа", – розповів він.
На місці працюють рятувальники та медики.
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