Забираючи прибуток оборонних підприємств, чиновники коять диверсію
Держава під керівництвом Офісу Президента України вбиває українських виробників
Маразм триває!
Президент давав доручення премʼєр-міністру та заступникам керівника Офісу президента негайно розібратися з абсурдом, який створила ДАСУ (Державна аудиторська служба. - Ред.), визнавши у своїх актах, що прибуток, отриманий підприємствами, які виробляли продукцію для потреб оборони країни у 2022 році, є збитком.
Підприємства повинні повернути свій прибуток у бюджет, ще й понести кримінальну відповідальність за злочин, який вони буцімто створили, працюючи в умовах війни, сплачуючи податки, та забезпечуючи роботою українців!
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Що відбувається далі?
Суди, підконтрольні ОПУ, ухвалюють рішення, якими підтверджують, що прибуток є збитком, і таким чином дають зелене світло для знищення українських виробників.
Впевнений, деякі заступники керівника Офісу президента, ДАСУ та інші чиновники свідомо не виконують доручення президента, і своїми діями знищують українську промисловість та українську економіку.
Що це, як не диверсія та робота на ворога з метою розвалити країну зсередини?
Час виходити на страйки, тому що по-іншому влада не почує.
Про автора. Олег Авер'янов, генеральний директор промислового підприємства "Пожмашина"
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