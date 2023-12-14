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OPINION

Забираючи прибуток оборонних підприємств, чиновники коять диверсію

Олег Авер'янов
14 грудня, 2023 четвер
14:01
Погляд Олег Авер'янов

Держава під керівництвом Офісу Президента України вбиває українських виробників

Маразм триває!

Президент давав доручення премʼєр-міністру та заступникам керівника Офісу президента негайно розібратися з абсурдом, який створила ДАСУ (Державна аудиторська служба. - Ред.), визнавши у своїх актах, що прибуток, отриманий підприємствами, які виробляли продукцію для потреб оборони країни у 2022 році, є збитком. 

Підприємства повинні повернути свій прибуток у бюджет, ще й понести кримінальну відповідальність за злочин, який вони буцімто створили, працюючи в умовах війни, сплачуючи податки, та забезпечуючи роботою українців!

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Що відбувається далі?

Суди, підконтрольні ОПУ, ухвалюють рішення, якими підтверджують, що прибуток є збитком, і таким чином дають зелене світло для знищення українських виробників.

Впевнений, деякі заступники керівника Офісу президента, ДАСУ та інші чиновники свідомо не виконують доручення президента, і своїми діями знищують українську промисловість та українську економіку.

Що це, як не диверсія та робота на ворога з метою розвалити країну зсередини?

Час виходити на страйки, тому що по-іншому влада не почує.

Джерело

Про автора. Олег Авер'янов, генеральний директор промислового підприємства "Пожмашина"

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