Заборонені міномети, дрони, протитанкова зброя: минулої доби росіяни в зоні ООС 6 разів порушили режим тиші
У неділю, 13 лютого, російські окупаційні війська в зоні проведення Операції об'єднаних сил 6 разів порушили режим припинення вогню
Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.
Біля Катеринівки загарбники стріляли зі станкових протитанкових гранатометів.
У бік Водяного росіяни відкривали вогонь зі стрілецької зброї.
Поблизу Мар'їнки окупанти обстрілювали українські позиції з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.
У районі Водяного загарбники застосували забороні Мінськими домовленостями 120-мм міномети.
Крім того, на Донеччині та на Луганщині зафіксовано 2 прольоти ворожих безпілотних літальних апаратів, ймовірно "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.
13 лютого втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил внаслідок ворожих дій не було.
Українські військові відповіли окупантам вогнем, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння.
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