Заборонені міномети, дрони, протитанкова зброя: минулої доби росіяни в зоні ООС 6 разів порушили режим тиші

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.



Біля Катеринівки загарбники стріляли зі станкових протитанкових гранатометів.



У бік Водяного росіяни відкривали вогонь зі стрілецької зброї.



Поблизу Мар'їнки окупанти обстрілювали українські позиції з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.



У районі Водяного загарбники застосували забороні Мінськими домовленостями 120-мм міномети.



Крім того, на Донеччині та на Луганщині зафіксовано 2 прольоти ворожих безпілотних літальних апаратів, ймовірно "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.



13 лютого втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил внаслідок ворожих дій не було.



Українські військові відповіли окупантам вогнем, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

