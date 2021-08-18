Заборонені міномети і протитанкові гранатомети: минулої доби окупанти 11 разів порушили "тишу", поранено бійця ООС
У вівторок, 17 серпня, російські війська в районі проведення операції Об'єднаних сил 11 разів порушили режим припинення вогню
Про це повідомляє сайт Міноборони.
Поблизу Причепилівки окупанти двічі обстрілювали українські позиції зі стрілецької зброї.
У напрямку населеного пункту Водяне під Донецьком росіяни били із заборонених Мінськими угодами 120-мм мінометів.
Неподаліе селища Піски загарбники тричі стріляли зі 120-мм мінометів, автоматичних станкових і підствольних гранатометів, а також великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
Біля Новолуганського окупанти обстрілювали українські позиції зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів.
У районі Золотого-4 росіяни тричі стріляли із заборонених Мінськими угодами 82-мм і 120-мм мінометів, станкових протитанкових і ручних протитанкових гранатометів, а також великокаліберних кулеметів.
Крім того, на півночі Луганщини було зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування.
У результаті ворожих обстрілів один військовий зі складу Об'єднаних сил зазнав поранення. Пораненого госпіталізовано, стан його здоров'я задовільний.
На обстріли противника бійці ООС відкривали вогонь у відповідь.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.65
Купівля 26.65Продаж 26.88
-
EUR
Купівля 31.31Продаж 31.7
- Актуальне
- Важливе