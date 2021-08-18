Заборонені міномети і протитанкові гранатомети: минулої доби окупанти 11 разів порушили "тишу", поранено бійця ООС

Про це повідомляє сайт Міноборони.



Поблизу Причепилівки окупанти двічі обстрілювали українські позиції зі стрілецької зброї.



У напрямку населеного пункту Водяне під Донецьком росіяни били із заборонених Мінськими угодами 120-мм мінометів.



Неподаліе селища Піски загарбники тричі стріляли зі 120-мм мінометів, автоматичних станкових і підствольних гранатометів, а також великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.



Біля Новолуганського окупанти обстрілювали українські позиції зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів.



У районі Золотого-4 росіяни тричі стріляли із заборонених Мінськими угодами 82-мм і 120-мм мінометів, станкових протитанкових і ручних протитанкових гранатометів, а також великокаліберних кулеметів.



Крім того, на півночі Луганщини було зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування.



У результаті ворожих обстрілів один військовий зі складу Об'єднаних сил зазнав поранення. Пораненого госпіталізовано, стан його здоров'я задовільний.



На обстріли противника бійці ООС відкривали вогонь у відповідь.



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