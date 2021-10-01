Заборонені міномети і важка артилерія: росіяни вбили бійця ООС, ще одного поранили
У четвер, 30 вересня, російські війська в районі проведення операції Об'єднаних сил 13 разів порушили режим припинення вогню
Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.
Поблизу Новотошківського окупанти двічі обстріляли українські позиції з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
Неподалік Кам'янки загарбники двічі вели вогонь із забороненої Мінськими угодами артилерії калібру 122 мм, а також із заборонених Мінськими угодами 82-мм і 120-мм мінометів.
Біля населеного пункту Попасна ворожі війська здійснили два обстріли з гранатометів різних систем.
У бік Золотого-4 та Катеринівки росіяни стріляли зі станкових протитанкових гранатометів різних систем.
У районі Світлодарська противник застосував великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.
Поблизу Кримського окупанти били з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.
У районі Павлополя заграбники двічі обстріляли українські позиції з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
У бік Талаківки росіяни вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.
Унаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, ще один - зазнав вогнепального поранення. Пораненого госпіталізовано, стан його здоров'я - середньої тяжкості.
На ворожі обстріли українські військові відповідали вогнем.
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