Заборонені міномети і важка артилерія: росіяни вбили бійця ООС, ще одного поранили

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.



Поблизу Новотошківського окупанти двічі обстріляли українські позиції з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.



Неподалік Кам'янки загарбники двічі вели вогонь із забороненої Мінськими угодами артилерії калібру 122 мм, а також із заборонених Мінськими угодами 82-мм і 120-мм мінометів.



Біля населеного пункту Попасна ворожі війська здійснили два обстріли з гранатометів різних систем.



У бік Золотого-4 та Катеринівки росіяни стріляли зі станкових протитанкових гранатометів різних систем.



У районі Світлодарська противник застосував великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.



Поблизу Кримського окупанти били з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.



У районі Павлополя заграбники двічі обстріляли українські позиції з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.



У бік Талаківки росіяни вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.



Унаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, ще один - зазнав вогнепального поранення. Пораненого госпіталізовано, стан його здоров'я - середньої тяжкості.



На ворожі обстріли українські військові відповідали вогнем.

