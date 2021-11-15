Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна війна з Росією Заборонені міномети і важка артилерія: росіяни в зоні ООС 19 разів порушили "тишу", поранено українського водія-санітара

Заборонені міномети і важка артилерія: росіяни в зоні ООС 19 разів порушили "тишу", поранено українського водія-санітара

15 листопада, 2021 понедiлок
08:10
війна з Росією

У неділю, 14 листопада, російські окупаційні війська у зоні проведення Операції об'єднаних сил 19 разів порушили режим припинення вогню, 7 із яких - із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

У бік Невельського загарбники били із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 мм. Крім того, околиці населеного пункту окупанти обстріляли із забороненої Мінськими угодами артилерії калібру 122 мм, пошкодивши житлові будинки та прилеглу територію. Втрат серед цивільного населення немає.

Біля Чермалика ворог двічі застосував протитанковий ракетний комплекс.

У районі Причепилівки російські війська вели обстріл зі станкових і ручних протитанкових гранатометів, а також великокаліберних кулеметів. Крім того, окупанти здійснили дистанційне мінування біля населеного пункту мінами ПОМ-2.

У напрямку населеного пункту Оріхове-Донецьке противник відкривав вогонь із забороненої артилерії калібру 152 мм.

Поблизу Катеринівки на Луганщині загарбники двічі обстрілювали українські позиції з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Неподалік Новолуганського росіяни два рази застосовували ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю.

Біля Золотого-4 збройні формування РФ тричі відкривали вогонь із заборонених мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. 

У напрямку Кримського ворог двічі вів вогонь із мінометів калібру 82 мм і 120 мм, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Позиції поблизу Новоолександрівки окупанти обстріляли з мінометів калібру 120 мм. 

У бік Південного загарбники били з гранатометів різних систем. 

На Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно типу "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення. 

Унаслідок ворожих дій поранено українського водія-санітара. Його госпіталізовано, стан його здоров'я тяжкий. Крім того, пошкоджено два санітарні автомобілі.
 


Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
 
Новини
Операція об'єднаних сил
поранені
обстріли
Читайте також:
Фінляндія - Україна
13 листопада, 2021 субота
ЧС-2022: Який вигляд має турнірна таблиця в групі збірної України перед вирішальним туром
Польские солдаты
14 листопада, 2021 неділя
На кордоні з Білоруссю загинув від кулі польський військовий
Виталий Портников
13 листопада, 2021 субота
Навесні буде криза, адже місцеві бюджети і підприємства не переживуть цю зиму, навіть теплу, - Портников
Київ
+5
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 26.16
    Купівля 26.16
    Продаж 26.43
  • EUR
    Купівля 29.87
    Продаж 30.28
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, понедiлок
15 листопада
11:55
Олександр Усик проти Ентоні Джошуа (ліворуч)
Джошуа передумав битись з Усиком в Україні
11:46
Ексредакція Kyiv Post запускає нове ЗМІ
11:42
Віктор Ляшко
Кількість госпіталізацій до "ковідних" лікарень минулого тижня зменшилася на 13%, - Ляшко
11:28
підроблені сертифікати
В Україні викрили три мережі з виготовлення фейкових COVID-сертифікатів
11:07
Ентоні Блінкен
Блінкен обговорив рух військ РФ біля кордону України з міністром оборони Франції
10:39
Коронавірус в Україні
Карантин в Україні: Закарпаття перейшло з "жовтої" до "помаранчевої" зони
10:33
НБУ незначно послабив гривню щодо долару
10:10
Костянтин Петриковець
Кабмін звільнив очільника "Гарантованого покупця"
10:05
вакцинація дітей
Ізраїль дозволив вакцинувати від COVID-19 дітей 5-11 років
09:52
Олена Шуляк
У "Слузі Народу" підтвердили, що очолити партію запропонують нардепці Шуляк
09:36
Єнс Столтенберг
У НАТО уважно стежать за обстановкою на кордоні РФ та України і готові реагувати на зміни ситуації, - Столтенберг
09:11
Житомирщина може спрямувати на посилення кордону з Білоруссю понад 2500 службовців, - голова ОДА
08:55
COVID-19 тест
В Україні від COVID-19 померли понад 77 тис. людей, упродовж доби - 442 летальні випадки
08:50
коронавірус
Коронавірус: у Китаї зафіксовано найбільший спалах штаму Delta
08:42
Сергій Ніколайчук
Нацбанк очікує уповільнення зростання цін найближчими місяцями, — Ніколайчук
07:48
Дія
У "Дії" з'явився COVID-сертифікат для тих, хто перехворів на коронавірус
07:22
Ентоні Блінкен
Натовпами мігрантів Лукашенко намагається відвернути увагу від дій РФ на кордоні з Україною, - Блінкен
2021, неділя
14 листопада
23:14
У Києві автомобіль KIA влетів у дерево, водій загинув на місці ДТП
22:34
Військова допомога США
До України прибули 80 тонн боєприпасів зі США
22:17
Шевченко
Шевченко зробив категоричну заяву щодо трансферів Зінченка та Миколенка до "Дженоа"
21:57
ЗРК С-400
Росія почала постачати Індії ракетні комплекси С-400 за контрактом на $5,5 млрд
21:41
Денис Монастирський
МВС допускає запровадження надзвичайного стану в прикордонних областях з Білоруссю, - Монастирський
21:21
Жозеп Боррель
Євросоюз запровадить нові санкції проти Білорусі через міграційну кризу
20:49
Едін Джеко
ЧС-2022: Проти України не зіграють два лідери збірної Боснії і Герцеговини
20:32
Іван Баканов
"Польський" сценарій з мігрантами на кордоні України з Білоруссю малоймовірний, - Баканов
20:18
Спільні навчання, кораблі НАТО
США відповіли на звинувачення Путіна у дестабілізації в Чорному морі
19:58
Ексклюзив
Історія про ровесника Незалежності, який загинув за Україну, вийшла на телеканалі "Еспресо"
19:37
хакери
Хакери зламали електронну пошту ФБР та розіслали десятки тисяч повідомлень
19:20
Жіноча збірна України з баскетболу
Україна перемогла Фінляндію у відборі Євробаскету-2023
18:52
Армія, Велика Британія
Британія готова перекинути до України 600 спецпризначенців через загрозу російської агресії, - The Mirror
18:34
Катерина Немира
"Саме я придумала Кравчукові кличку "хитрий лис", - Катерина Немира
18:33
У Bellingcat розповіли про деталі розслідування у справі “вагнергейту”
18:27
Олексій Данілов
Події на польсько-білоруському кордоні - це чергова спецоперація РФ, - Данілов
18:10
Вакцинація в Україні
Повну вакцинацію від COVID-19 отримав 21% українців
17:55
Ексклюзив
Телеканал "Еспресо" відзняв історію про спецпризначенця полковника "Альфи" СБУ 
17:52
Лука Модріч (в центрі)
ЧС-2022: Хорватія перемогла Росію та відібрала у неї путівку до Катару
17:38
мігранти кордон
В ЗСУ спростували заяву про намір "знищувати мігрантів" на кордоні з Білоруссю
17:19
ООС
14 листопада на фронті: окупанти обстріляли українські санітарні автомобілі та важко поранили водія
16:49
Саїф аль-Іслам Каддафі
Син Каддафі висунув свою кандидатуру на посаду президента Лівії
16:29
Австрія оголосила локдаун для невакцинованих від COVID-19
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV