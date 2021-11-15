Заборонені міномети і важка артилерія: росіяни в зоні ООС 19 разів порушили "тишу", поранено українського водія-санітара

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.



У бік Невельського загарбники били із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 мм. Крім того, околиці населеного пункту окупанти обстріляли із забороненої Мінськими угодами артилерії калібру 122 мм, пошкодивши житлові будинки та прилеглу територію. Втрат серед цивільного населення немає.



Біля Чермалика ворог двічі застосував протитанковий ракетний комплекс.



У районі Причепилівки російські війська вели обстріл зі станкових і ручних протитанкових гранатометів, а також великокаліберних кулеметів. Крім того, окупанти здійснили дистанційне мінування біля населеного пункту мінами ПОМ-2.



У напрямку населеного пункту Оріхове-Донецьке противник відкривав вогонь із забороненої артилерії калібру 152 мм.



Поблизу Катеринівки на Луганщині загарбники двічі обстрілювали українські позиції з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.



Неподалік Новолуганського росіяни два рази застосовували ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю.



Біля Золотого-4 збройні формування РФ тричі відкривали вогонь із заборонених мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.



У напрямку Кримського ворог двічі вів вогонь із мінометів калібру 82 мм і 120 мм, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.



Позиції поблизу Новоолександрівки окупанти обстріляли з мінометів калібру 120 мм.



У бік Південного загарбники били з гранатометів різних систем.



На Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно типу "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.



Унаслідок ворожих дій поранено українського водія-санітара. Його госпіталізовано, стан його здоров'я тяжкий. Крім того, пошкоджено два санітарні автомобілі.

