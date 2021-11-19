Задіяли заборонені міномети і запустили дрон: минулої доби росіяни в зоні ООС 5 разів порушили режим "тиші"
У четвер, 18 листопада, російські окупаційні війська в зоні Операції об'єднаних сил 5 разів порушили режим припинення вогню, 2 з яких - із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння
Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.
Біля Нью-Йорка загарбники стріляли з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.
У напрямку Мар'їнки росіяни били із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм.
У бік Кам'янки окупанти стріляли із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 мм.
Поблизу Південного противник обстріляі українські позиції з великокаліберних кулеметів.
На Донеччині зафіксовано проліт безпілотного літального апарату, ймовірно типу "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.
18 листопада втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів не було.
Українські військові відповіли окупантам вогнем, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння.
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