Задіяли заборонені міномети і запустили дрон: минулої доби росіяни в зоні ООС 5 разів порушили режим "тиші"

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.



Біля Нью-Йорка загарбники стріляли з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.



У напрямку Мар'їнки росіяни били із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм.



У бік Кам'янки окупанти стріляли із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 мм.



Поблизу Південного противник обстріляі українські позиції з великокаліберних кулеметів.



На Донеччині зафіксовано проліт безпілотного літального апарату, ймовірно типу "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.



18 листопада втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів не було.



Українські військові відповіли окупантам вогнем, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

