Загальна стратегія Путіна щодо України невідома – очільник Пентагону

Таку заяву зробив міністр оборони США Ллойд Остін після віртуальної зустрічі у рамках Контактної групи з України (Рамштайн-2).

Відповідаючи на питання кореспондента CNN про те, на які "кнопки" буде натискати Путін – продовольства, енергії або міграції, - глава Пентагону сказав, що російський лідер "з самого початку війни використовував низку різних важелів".

"Ми бачили, як вони дійсно просувалися дуже повільно і безуспішно на полі бою. І можна було б очікувати, що він буде прагнути використовувати інші важелі влади або інші інструменти влади, і він робить це. Але його стратегія цілком невідома", - заявив глава Пентагону.

Голова комітету начальників штабів США Марк Міллі повідомив 23 травня, що США збільшили до 102 тис кількість своїх військовослужбовців у Європі з початку воєнної агресії Росії проти України.

23 травня міністр оборони США розповів про допомогу Україні після зустрічі у Рамштайні.

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