Загальна стратегія Путіна щодо України невідома – очільник Пентагону
На початку війни Путін розраховував використовувати переважну силу, швидкість і міць, щоб дуже швидко захопити Київ і змістити уряд, але зазнав невдачі
Таку заяву зробив міністр оборони США Ллойд Остін після віртуальної зустрічі у рамках Контактної групи з України (Рамштайн-2).
Відповідаючи на питання кореспондента CNN про те, на які "кнопки" буде натискати Путін – продовольства, енергії або міграції, - глава Пентагону сказав, що російський лідер "з самого початку війни використовував низку різних важелів".
"Ми бачили, як вони дійсно просувалися дуже повільно і безуспішно на полі бою. І можна було б очікувати, що він буде прагнути використовувати інші важелі влади або інші інструменти влади, і він робить це. Але його стратегія цілком невідома", - заявив глава Пентагону.
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