Про це повідомляє CNN з посиланням на свої джерела у Білому домі та Пентагоні.

Ідея використання SOF знаходиться на дуже попередній стадії і ще не була представлена ​​президенту Джо Байдену для прийняття рішення, повідомили ці джерела.

Американські морські піхотинці зазвичай охороняють посольства США по всьому світу, але в Києві наразі існує загальна згода, що типовий персонал охорони посольства морської піхоти може не підходити до невизначеної ситуації безпеки в Україні без додаткових сил, кажуть чиновники.

США не вірять, що Росія буде відкрито атакувати посольство. Але занепокоєння викликає те, що російська протиповітряна оборона або ракети можуть ненавмисно поцілити у приміщення дипмісії, і ситуація може різко загостритися.

Офіційні особи США також виходять з переконання, що Росія розуміє, що США використовують військовий персонал для охорони своїх посольств по всьому світу, і тому не буде розглядати присутність морських піхотинців як ескалацію. Хоча до уваги береться і те, що президент Байден непохитний у своїй думці про те, що сухопутні війська США не воюватимуть в Україні.

Певні занепокоєння викликає й те, що якщо сили спеціальних операцій увійдуть в Україну, то США повинні бути в змозі забезпечити швидкі засоби для виведення їх і персоналу посольства з України в умовах кризи. Наразі єдиними варіантами є автомобільний або залізничний транспорт до кордону.

12 лютого Держдеп США наказав виїхати з України дипломатам, які не займають критично важливі посади.

16 лютого заступниця Держсекретаря США Венді Шерман назвала тимчасовим переміщення американського посольства з Києва до Львова.

26 квітня Держдепартамент США підтвердив повернення частини американських дипломатів з Польщі до Львова.

16 квітня держсекретар США Ентоні Блінкен під час брифінгу пообіцяв, що Посольство США у Києві планує відновити роботу вже найближчим часом.

У середу, 18 травня, посольство Сполучених Штатів Америки в Україні відновило роботу у Києві після вимушеної евакуації дипломатів у зв'язку з повномасштабним вторгненням РФ.

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