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США збільшили на третину кількість своїх військових у Європі від початку війни в Україні

23 травня, 2022 понедiлок
21:08
війна з Росією американські військові

США збільшили до 102 тис кількість своїх військовослужбовців у Європі з початку воєнної агресії Росії проти України

Про це повідомив голова комітету начальників штабів США Марк Міллі, якого цитує CNN.

Міллі уточнив, що до початку війни в Україні в Європейській зоні операцій було 78 тис американських військових.

"За кілька місяців ми збільшили їх кількість більш ніж на 30%. Станом на сьогодні ми маємо приблизно 102 тис військовослужбовців США в зоні операцій EUCOM у багатьох країнах", — сказав Міллі.

Голова комітету начальників штабів додав, що США наростили свою військову присутність на землі, на морі та в повітрі з початку війни в Україні. "У нас понад 15 тис моряків у Середземному морі та на Балтиці на 24 надводних кораблях та підводних човнах у порівнянні з шістьма надводними кораблями восени. У повітрі у нас є 12 винищувальних ескадрилій та дві бригади бойової авіації, а на землі у нас є два корпуси, дві дивізії та шість бригадних бойових груп, а також різні допоміжні засоби", – перерахував Міллі.

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