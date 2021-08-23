Загальні потенційні збитки України від окупації Криму оцінюються у $100 млрд, - Шмигаль

Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сказав під час відкриття саміту Кримської платформи, передає Еспресо.TV.



"Україна зазнала величезних економічних втрат від окупації Криму. Загальні потенційні збитки на сьогодні оцінюються експертами в розмірі більше ста мільярдів доларів. Це втрачені природні ресурси, втрачені активи держави, це втрачена промисловість, а головне - це негативні наслідки для людей, які потерпають від політики країни агресора", - сказав Шмигаль.



Саме тому, наголосив прем'єр, одним з пріоритетних завдань влади є змусити Росію, за рішенням міжнародних судів, почати платити за свої дії.



Так, за його словами, вже є не один позитивний приклад, коли українські державні та приватні структури виграють відповідні судові процеси.



Нагадаємо, 23 серпня у Києві проходить установчий саміт Кримської платформи щодо деокупації півострова. У форумі взяли участь делегати від 45 країн: США, всіх членів ЄС, Грузії, Молдови, Туреччини, Північної Македонії, Австралії, Нової Зеландії, Японії, Канади, Ісландії. Серед них будуть дев'ять президентів, чотири прем'єр-міністри, 14 голів МЗС, а також інші політики і посли.