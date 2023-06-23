Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо"

"Якщо брати загалом, то Росія зараз утримує в Чорному морі 8 кораблів-ракетоносіїв з сумарним залпом 52 ракети. Ще одна одиниця в росіян перебуває в ремонті, а це плюс ще чотири крилаті ракети. На бойове чергування росіяни виводять 1-2 одиниці, в залежності від поставлених задач. Також слід відзначити, що російські ракетоносії намагаються перебувати в центральній, або в східній частині Чорного моря. Оскільки в окупованому Севастополі вони не почувають себе в безпеці", - розповів Плетенчук.