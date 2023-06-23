Загалом РФ утримує в Чорному морі 8 ракетоносіїв з сумарним залпом 52 ракети, - речник ВМС ЗСУ Плетенчук
Речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук повідомив, що загальна кількість російських кораблів-ракетоносіїв в Чорному морі становить 8 одиниць з сумарним залпом 52 ракети
Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо"
"Якщо брати загалом, то Росія зараз утримує в Чорному морі 8 кораблів-ракетоносіїв з сумарним залпом 52 ракети. Ще одна одиниця в росіян перебуває в ремонті, а це плюс ще чотири крилаті ракети. На бойове чергування росіяни виводять 1-2 одиниці, в залежності від поставлених задач. Також слід відзначити, що російські ракетоносії намагаються перебувати в центральній, або в східній частині Чорного моря. Оскільки в окупованому Севастополі вони не почувають себе в безпеці", - розповів Плетенчук.
- 13 червня речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк казала, що російська армія під час масованих ракетних атак почала рідше застосовувати ракети "Калібр". Вони їх тримають як додатковий спосіб ураження і розосередження нашої ППО.
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