Загарбники атакували Херсонщину, двоє людей поранені

Про це поінформував заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

Зазначається, що російська армія двічі атакувала Херсонщину.

Селище Антонівка перебувало під артилерійським ударом, через це 15-річний хлопець отримав поранення. У селі Нова Дмитрівка через обстріл чоловікові відірвано ногу.

"Постраждалі отримують всю необхідну медичну допомогу", - наголосили в ОП.

За добу 19 січня загарбники 90 разів гатили по Херсонській області, населені пункти атакували з артилерії, реактивних систем залпового вогню, мінометів, танків та БПЛА.

Через обстріли обласного центру минулої доби, а саме 19 січня, понад 15 тис. абонентів Херсона залишилися без енергопостачання.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb