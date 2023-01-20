Загарбники атакували Херсонщину, двоє людей поранені
20 січня росіяни обстріляли два населених пункти Херсонської області, поранено 15-річного хлопця, чоловікові відірвало ногу
Про це поінформував заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.
Зазначається, що російська армія двічі атакувала Херсонщину.
Селище Антонівка перебувало під артилерійським ударом, через це 15-річний хлопець отримав поранення. У селі Нова Дмитрівка через обстріл чоловікові відірвано ногу.
"Постраждалі отримують всю необхідну медичну допомогу", - наголосили в ОП.
- За добу 19 січня загарбники 90 разів гатили по Херсонській області, населені пункти атакували з артилерії, реактивних систем залпового вогню, мінометів, танків та БПЛА.
- Через обстріли обласного центру минулої доби, а саме 19 січня, понад 15 тис. абонентів Херсона залишилися без енергопостачання.
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