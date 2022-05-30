Загарбники атакували з артилерії Дніпропетровщину
Російські війська обстріляли з артилерії Криворізький район Дніпропетровської області
Про це передає у телеграм голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.
"Ніч з затяжною тривогою. По Криворізькому району знову стріляла ворожа артилерія", - зазначив він.
Били по Зеленодольській та Апостолівській громадах. Люди не постраждали.
Начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул наголосив, що ситуація на Криворізькому напрямку повністю контрольована.
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