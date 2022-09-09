Загарбники обстріляли Нікопольський район з важкої артилерії: пошкоджені будинки
У ніч з 8 на 9 вересня рашисти гатили з важкої артилерії по Нікопольському району Дніпропетровської області
Про це інформує в телеграмі голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
"Ніч з однією тривогою і одним обстрілом. Російські окупаційні війська вкотре накрили вогнем Нікопольський район", - написав очільник області.
Рашисти гатили Нікопольщину з важкої артилерії.
Повідомляється, що внаслідок цього в районі зруйновані та частково зіпсовані дачні будинки та господарські споруди.
Серед мирного населення постраждалих немає.
Детальна інформація щодо руйнувань уточнюється.
Також стали відомі наслідки вечірнього обстрілу, 8 вересня, міста Марганець.
"У садовому товаристві знищено 2 дачних будинки, пошкоджено 16 дачних будинків та легковий автомобіль", - написав міський голова Кривого Рогу Олександр Вілкул.
- У ніч з 6 на 7 вересня росіяни двічі обстріляли цивільну інфраструктуру Дніпропетровської області, поранених і загиблих немає.
- У ніч на 8 вересня російська армія чотири рази завдала ударів з реактивних систем залпового вогню "Граді" і важкої артилерії по Нікопольському району Дніпропетровської області.
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