Про це інформує в телеграмі голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Ніч з однією тривогою і одним обстрілом. Російські окупаційні війська вкотре накрили вогнем Нікопольський район", - написав очільник області.

Рашисти гатили Нікопольщину з важкої артилерії.

Повідомляється, що внаслідок цього в районі зруйновані та частково зіпсовані дачні будинки та господарські споруди.

Серед мирного населення постраждалих немає.

Детальна інформація щодо руйнувань уточнюється.

Також стали відомі наслідки вечірнього обстрілу, 8 вересня, міста Марганець.

"У садовому товаристві знищено 2 дачних будинки, пошкоджено 16 дачних будинків та легковий автомобіль", - написав міський голова Кривого Рогу Олександр Вілкул.