Загарбники постійно залучають додаткові підрозділи для штурму Маріуполя, – Міноборони
Ситуація в Маріуполі залишається складна, бої тривають в районі меткомбінату ім. Ілліча та в портовій зоні
Про це повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник, пише "Інтерфакс-Україна".
"Ситуація в Маріуполі складна й важка. Наразі тривають бої, російська армія постійно залучає додаткові підрозділи для того, щоб штурмувати це місто. Зараз точаться активні бої в районі заводу Ілліча та в портовій зоні Маріуполя. Але повністю захопити це місто росіянам поки що не вдається", - сказав Мотузяник.
ЗСУ докладають усіх можливих зусиль для розблокування міста, додав він і назвав блискучою тактичною операцією з'єднання підрозділів 36-ї окремої бригади морської піхоти та військовослужбовців полку "Азов".
- Нагадаємо, за час блокади Маріуполя захисники міста знищили 46 танків противника та 2 тис. окупантів.
- У Маріуполі оточені морські піхотинці змогли об'єднатися з бійцями "Азова".
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