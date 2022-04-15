Загарбники постійно залучають додаткові підрозділи для штурму Маріуполя, – Міноборони

Про це повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник, пише "Інтерфакс-Україна".

"Ситуація в Маріуполі складна й важка. Наразі тривають бої, російська армія постійно залучає додаткові підрозділи для того, щоб штурмувати це місто. Зараз точаться активні бої в районі заводу Ілліча та в портовій зоні Маріуполя. Але повністю захопити це місто росіянам поки що не вдається", - сказав Мотузяник.



ЗСУ докладають усіх можливих зусиль для розблокування міста, додав він і назвав блискучою тактичною операцією з'єднання підрозділів 36-ї окремої бригади морської піхоти та військовослужбовців полку "Азов".

Нагадаємо, за час блокади Маріуполя захисники міста знищили 46 танків противника та 2 тис. окупантів.

У Маріуполі оточені морські піхотинці змогли об'єднатися з бійцями "Азова".