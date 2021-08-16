Загибель мера Кривого Рогу: з'явилося відео останніх хвилин життя

Відео оприлюднили Telegram-канали Репортер UA, УНИАН - новости Украины, PavlovskyNews.



На відео можна побачити, як Павлов певний час ходить зі зброєю в руках і користується телефоном, імовірно, для листування, після чого сідає і певний час перебуває в такому положенні.



Фрагменту з пострілом на відео з камери у приміщенні немає, проте на камері з двору можна побачити, як у певний момент підскокує і тікає перелякана кішка.