Загибель мера Кривого Рогу: з'явилося відео останніх хвилин життя
В інтернеті з'явилося відео з камер спостереження в приміщенні мера Кривого Рогу Костянтина Павлова, з якого випливає, що чоловік, імовірно, скоїв самогубство
Відео оприлюднили Telegram-канали Репортер UA, УНИАН - новости Украины, PavlovskyNews.
На відео можна побачити, як Павлов певний час ходить зі зброєю в руках і користується телефоном, імовірно, для листування, після чого сідає і певний час перебуває в такому положенні.
Фрагменту з пострілом на відео з камери у приміщенні немає, проте на камері з двору можна побачити, як у певний момент підскокує і тікає перелякана кішка.
- Нагадаємо, у селі Вільне під Кривим Рогом 15 серпня виявили тіло криворізького міського голови Костянтина Павлова.
- Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за статтею 115 (умисне вбивство) КК України.
- Радник мера Кривого Рогу Андрій Гальченко не вірить у самогубство начальника.
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