Загибель військових у центрі "Десна" на Чернігівщині: ДБР назвали причину трагедії
Згідно з розслідуванням слідчих ДБР, захисники в навчальному центрі "Десна" на Чернігівщині загинули через детонацію артилерійського снаряда
Про це поінформувала радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян в ефірі телемарафону.
"Розслідування кримінального провадження за фактом порушення правил поводження зі зброєю триває. Наразі та інформація, яка дозволена до оприлюднення, звучить таким чином: слідчим вся інформація відома. Це був артилерійський снаряд", - сказала вона.
Радниця з комунікацій додала, що нині триває експертиза та досудове розслідування.
- Нагадаємо, 18 березня, у 169-му навчальному центрі "Десна" імені князя Ярослава Мудрого на Чернігівщині загинули чотири військовослужбовці.
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