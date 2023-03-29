Загибель військових у центрі "Десна" на Чернігівщині: ДБР назвали причину трагедії

Про це поінформувала радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян в ефірі телемарафону.

"Розслідування кримінального провадження за фактом порушення правил поводження зі зброєю триває. Наразі та інформація, яка дозволена до оприлюднення, звучить таким чином: слідчим вся інформація відома. Це був артилерійський снаряд", - сказала вона.

Радниця з комунікацій додала, що нині триває експертиза та досудове розслідування.