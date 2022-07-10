Загибла від російських обстрілів криворіжанка була чемпіонкою України зі спортивних танців
Дівчина, що загинула від ракетного обстрілу житломасиву Інгулець у Кривому Розі, була чемпіонкою зі спортивних танців
Про це повідомив президент Національного університету "Одеська юридична академія" Сергій Ківалов у фейсбук.
"На 21 році життя війна обірвала життя нашої студентки Дар'ї Курдель. Дівчина загинула в результаті ворожого обстрілу житломасиву Інгулець міста Кривого Рогу, її батько отримав поранення і зараз перебуває у лікарні", – написав Ківалов.
Він додав, що дівчина навчалася в коледжі при Одеській юридичній академії, а згодом вступила до її криворізького факультету.
Ківалов висловив співчуття рідним та близьким Дар'ї Курдель.
- Нагадаємо, російські окупанти 9 липня обстріляли з "градів" житлові квартали Кривого Рогу, загинули двоє жінок, ще троє людей поранені.
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