Про це повідомив президент Національного університету "Одеська юридична академія" Сергій Ківалов у фейсбук.

"На 21 році життя війна обірвала життя нашої студентки Дар'ї Курдель. Дівчина загинула в результаті ворожого обстрілу житломасиву Інгулець міста Кривого Рогу, її батько отримав поранення і зараз перебуває у лікарні", – написав Ківалов.

Він додав, що дівчина навчалася в коледжі при Одеській юридичній академії, а згодом вступила до її криворізького факультету.

Ківалов висловив співчуття рідним та близьким Дар'ї Курдель.

Нагадаємо, російські окупанти 9 липня обстріляли з "градів" житлові квартали Кривого Рогу, загинули двоє жінок, ще троє людей поранені.

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