Загиблих у Маріуполі може бути вдесятеро більше, ніж відомо нині, - депутат міськради Забавін

Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо".

"На жаль, я можу підтвердити інформацію керівника Департаменту протидії злочинам в умовах збройного конфлікту Офіса Генпрокурора України Юрія Бєлоусова. Дійсно, кількість жертв в десятки разів вища ніж офіційно відомо зараз. Я досі не розумію чому міжнародні організації фіксують значно меншу кількість жертв, ніж є насправді, навіть коли це офіційно зазначено в Україні. Якщо ми бачимо зараз приклад в Газі, там рахують дійсну кількість жертв , а по Україні чомусь занижена цифра вбитих російських терористами українців", - зазначив Забавін.

Він розповів про злочинні дії та наміри російських окупантів у Маріуполі.

"Росіяни скидали ФАБи хаотично, роблячи "килимові" бомбардування і фактично знищували все, що бачили перед собою. Це підтвердить кожен маріуполець, який пройшов те пекло. Тобто в них не було військових цілей, а була ціль знищити все місто разом з тими, хто там перебуває. Перебуваючи там з родиною, на жаль, я бачив всі жахи, які спричиняла російська терористична армія", - повідомив депутат.

Росіяни приховують сліди своїх злочинів, каже Забавін.

"Коли авіабомби потрапляли в будинки, вони просто складались як "карткові" і люди, які були в укриттях, у підвалах, на жаль, всі ставали жертвами цих російських злочинних дій. Відповідно, якщо ми порахуємо кількість просто знищених хаотично росіянами багатоповерхівок і помножимо її на кількість жертв, ми отримаємо цю страшну цифру. Саме тому росіяни приховують сліди своїх злочинів. Вони весь минулий рік розбирали завали знищених багатоповерхівок, перекривали це парканом, щоб ніхто не бачив, що вони зробили", - додав він.