Загинуло 5 людей, серед них дворічна дитина. У Бахмуті зросла кількість жертв від влучання ракети у п'ятиповерховий будинок
18 травня з-під завалів багатоквартирного будинку у Бахмуті, куди влучила напередодні російська ракета, дістали тіла 2-річної дитини та 35-річної жінки
Про це інформує у фейсбуці Донецька обласна прокуратура.
Прокуратури здійснює досудове розслідування стосовно порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України), зокрема у місті Бахмут, яке 17 травня обстріляли рашисти.
Сьогодні стало відомо, що кількість жертв збільшилась. Зокрема рятувальники виявили під завалами п'ятиповерхового будинку тіла 35-річної жінки та 2-річної дитини.
Нині загальна кількість загиблих становить – п'ять людей та ще чотири поранені. Тривають пошуково-рятувальні роботи.
- Нагадаємо, у Бахмуті 17 травня окупанти влучили ракетою у п'ятиповерховий житловий будинок, через удар обвалилася частина будинку з п’ятого по перший поверхи та почалася пожежа. Рятувальники змогли її ліквідувати упродовж двох годин. Згодом стало відомо, що двоє чоловіків 43 та 44 років та 75-річна жінка загинули, ще четверо людей, серед яких троє дітей віком 9, 12 та 17 років отримали поранення різного ступеню тяжкості.
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