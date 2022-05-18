Про це інформує у фейсбуці Донецька обласна прокуратура.

Прокуратури здійснює досудове розслідування стосовно порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України), зокрема у місті Бахмут, яке 17 травня обстріляли рашисти.

Сьогодні стало відомо, що кількість жертв збільшилась. Зокрема рятувальники виявили під завалами п'ятиповерхового будинку тіла 35-річної жінки та 2-річної дитини.

Нині загальна кількість загиблих становить – п'ять людей та ще чотири поранені. Тривають пошуково-рятувальні роботи.

Нагадаємо, у Бахмуті 17 травня окупанти влучили ракетою у п'ятиповерховий житловий будинок, через удар обвалилася частина будинку з п’ятого по перший поверхи та почалася пожежа. Рятувальники змогли її ліквідувати упродовж двох годин. Згодом стало відомо, що двоє чоловіків 43 та 44 років та 75-річна жінка загинули, ще четверо людей, серед яких троє дітей віком 9, 12 та 17 років отримали поранення різного ступеню тяжкості.

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