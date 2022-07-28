Загинув Гліб Бабіч — воїн і поет

Про це повідомили друзі та колеги відомого воїна, волонтера і поета.

Зокрема політолог Андрій Смолій написав у Facebook: "Щойно стало відомо. Загинув Гліб Бабич. Поет, пісняр, військовий, блогер. Знав Гліба. Іноді бачились. Багато з вас знали Гліба, бачили на ефірах, підписані на його сторінки, знаєте особисто… Відверто, одна з найсумніших звісток.. Будьте прокляті окупанти та терористи…".

Волонтер Юрій Бірюков теж відгукнувся на смерть побратима:

"Обожнюю твій талант і розум, винахідливість та буркотіння, працелюбство і лінощі. Обожнюю твою наполегливість змусити мене слухати твої пісні, які я не сприймаю, та слухаю і визнаю талант...

Обожнюю твою нудність, за допомогою якої ти змушував мене "хоботити" твоїй бригаді всяке. Правильно, адже твій позивний "Лєнтяй" - тобі треба було термосити мене. Ти умів.

Обожнюю твої проєкти, які тепер будуть пам'яттю про тебе. "Локі"... Ти так хотів довести цей проєкт до розуму, та не встиг.

Тільки не надумайте писати: "Герої не вмирають", дуже прошу. Хоча... Так. Герої не вмирають. Вони, блін, гинуть. І ти нині загинув".

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