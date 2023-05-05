Заглушення навігації у Москві не завадить українським БПЛА зорієнтуватися в небі, - Володимир Яценко

Про це на своїй сторінці у Facebook написав розробник БПЛА "Довбуш" Володимир Яценко.

"В деревне дураков кипит работа". У Москві зник сигнал всіх систем супутникової навігації. Московські таксисти в паніці – більшість дуже погано знає Москву, бо вони майже всі не "местные". Хай хтось цим ідіотам розкаже, що в них чотири аеропорти з включеною системою навігації – є як зорієнтуватися українськім БПЛА у ворожому небі", - Володимир Яценко.

Як повідомлялося раніше, наприкінці березня Володимир Яценко оголосив премію у розмірі 20 млн грн тому розробнику безпілотників, чий БПЛА зможе приземлитися 9 травня під час параду на Червоній площі у Москві. Через активність дронів 4 травня у столиці Росії почали глушити системи навігації.