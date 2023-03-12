Загроза на кордоні з Білоруссю низька, ситуація контрольована, - командувач Об’єднаних сил ЗСУ Наєв
Росія провела ротацію своїх сил у Білорусі, наразі ситуація контрольована, загроза наземних дій ворога з північного напрямку низька
Про це розповів командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.
"Зараз загроза наземних дій ворога з північного напрямку низька. На території білорусі перебувають російські війська, була здійснена ротація, частина сил виведена. Зараз є інформація, що на території білорусі на чотирьох полігонах залишилися наметові містечка для того, щоб прийняти додаткові сили. Ми відстежуємо обстановку з ДПСУ, яка сумлінно виконує завдання з охорони кордону, підрозділи Сил оборони, які здійснюють прикриття кордону, також відмінно справляються зі своїми завданнями. На даний час ситуація стабільна і контрольована", - зазначив він.
- 9 березня моніторингова група Беларускі Гаюн повідомила, що військові навчання армії РФ у Білорусі продовжили до 20 березня.
- Також Головне управління розвідки Міністерства оборони України проінформувало, що Росія готує масштабну провокацію на українсько-білоруському кордоні.
- 11 березня діяч білоруської опозиції, ексзаступник міністра закордонних справ Білорусі Андрій Санніков зазначив, що загарбники, які пройшли війну через найскладніші напрямки в Україні, тепер діляться своїм доволі серйозним досвідом з військовими Білорусі.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.05
Купівля 38.05Продаж 38.9
-
EUR
Купівля 39.86Продаж 40.82
- Актуальне
- Важливе