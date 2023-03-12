Про це розповів командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.

"Зараз загроза наземних дій ворога з північного напрямку низька. На території білорусі перебувають російські війська, була здійснена ротація, частина сил виведена. Зараз є інформація, що на території білорусі на чотирьох полігонах залишилися наметові містечка для того, щоб прийняти додаткові сили. Ми відстежуємо обстановку з ДПСУ, яка сумлінно виконує завдання з охорони кордону, підрозділи Сил оборони, які здійснюють прикриття кордону, також відмінно справляються зі своїми завданнями. На даний час ситуація стабільна і контрольована", - зазначив він.