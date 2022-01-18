Загроза нацбезпеці: Швеція розслідує польоти невідомих дронів над трьома атомними електростанціями

Про це повідомляє STV.



Шведська поліція безпеки Säpo почала розслідування через появу невідомих дронів у п’ятницю 14 січня над Форсмарською АЕС поруч зі Стокгольмом, Оскарсхамнською АЕС, що розташована за 300 км на південь від столиці, а також Рінґгальською АЕС біля Гетеборга.



Охорона помітила безпілотник над Форсмарською АЕС у п'ятницю о 20:20. Зазначається, що апарат був досить великий та впевнено рухався в умовах сильного вітру. Поліція спробувала перехопити дрон гелікоптером, але втратила його з поля зору.



Приблизно у той самий час безпілотники було помічено над двома іншими АЕС.



Влада Швеції вбачає в інцидентах загрозу для національної безпеки і припускають, що вони можуть бути пов’язані між собою.



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