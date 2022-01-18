Загроза нацбезпеці: Швеція розслідує польоти невідомих дронів над трьома атомними електростанціями
Поліція безпеки Швеції почала розслідування через появу невідомих дронів над трьома атомними електростанціями
Про це повідомляє STV.
Шведська поліція безпеки Säpo почала розслідування через появу невідомих дронів у п’ятницю 14 січня над Форсмарською АЕС поруч зі Стокгольмом, Оскарсхамнською АЕС, що розташована за 300 км на південь від столиці, а також Рінґгальською АЕС біля Гетеборга.
Охорона помітила безпілотник над Форсмарською АЕС у п'ятницю о 20:20. Зазначається, що апарат був досить великий та впевнено рухався в умовах сильного вітру. Поліція спробувала перехопити дрон гелікоптером, але втратила його з поля зору.
Приблизно у той самий час безпілотники було помічено над двома іншими АЕС.
Влада Швеції вбачає в інцидентах загрозу для національної безпеки і припускають, що вони можуть бути пов’язані між собою.
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