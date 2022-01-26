Загроза вторгнення РФ: Європарламент направить в Україну делегацію, яка збиратиме інформацію про кризу на кордоні
На тлі загрози вторгнення Росії до України направлять делегацію Європейського парламенту, яка збиратиме інформацію про поточну кризову ситуацію
Про це йдеться на сайті Європарламенту.
Делегація високого рівня у складі восьми євродепутатів перебуватиме в Україні з 30 січня . Ознайомчу місію очолять голова комітету у закордонних справах Девід Макаллістер і голова підкомітету з безпеки і оборони Наталі Луазо.
"В ході візиту з 30 січня по 2 лютого депутати спостерігатимуть за ситуацією на місцях і продемонструють солідарність Європейського парламенту з українським народом і неприйняття будь-яких кроків Росії щодо подальшої ескалації кризи", - зазначається в повідомленні.
Євродепутати зустрінуться зі спікером ВР Русланом Стефанчуком, а також запросили зустрічі з президентом Володимиром Зеленським, прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, міністрами закордонних справ і оборони.
Також делегація проведе переговори з секретарем РНБО Олексієм Даніловим і членами кількох комітетів ВР.
- Нагадаємо, Північноатлантичний альянс оголосив про збільшення військової присутності у Східній Європі у зв'язку із загрозою вторгнення Росії в Україну.
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