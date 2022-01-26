Загроза вторгнення РФ: Європарламент направить в Україну делегацію, яка збиратиме інформацію про кризу на кордоні

Про це йдеться на сайті Європарламенту.



Делегація високого рівня у складі восьми євродепутатів перебуватиме в Україні з 30 січня . Ознайомчу місію очолять голова комітету у закордонних справах Девід Макаллістер і голова підкомітету з безпеки і оборони Наталі Луазо.



"В ході візиту з 30 січня по 2 лютого депутати спостерігатимуть за ситуацією на місцях і продемонструють солідарність Європейського парламенту з українським народом і неприйняття будь-яких кроків Росії щодо подальшої ескалації кризи", - зазначається в повідомленні.



Євродепутати зустрінуться зі спікером ВР Русланом Стефанчуком, а також запросили зустрічі з президентом Володимиром Зеленським, прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, міністрами закордонних справ і оборони.



Також делегація проведе переговори з секретарем РНБО Олексієм Даніловим і членами кількох комітетів ВР.

Нагадаємо, Північноатлантичний альянс оголосив про збільшення військової присутності у Східній Європі у зв'язку із загрозою вторгнення Росії в Україну.