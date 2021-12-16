Загроза вторгнення РФ: у Бердянську від січня розширять повноваження військових
У зв'язку з ризиком нового нападу РФ на Україну в Бердянську мають намір розширити повноваження військовослужбовців
Про це в етері програми "Новини Приазов'я" заявив керівник справ виконкому міста Олексій Юрченко.
"Бердянськ розташований за 100 кілометрів від лінії фронту, ми завжди відчували певну напругу з цього приводу, але в місті є достатня кількість військовослужбовців. Це Військово-морські сили Збройних сил України, Національна гвардія, Державна прикордонна служба, сили територіальної оборони. Їхні повноваження з січня 2022 року будуть більш розширені. Місто постійно співпрацює з військовими", - повідомив він.
Що саме зміниться в повноваженнях військовослужбовців, Олексій Юрченко не пояснив.
Крім того, він зазначив, що не отримував розпоряджень від вищого керівництва держави стосовно підготовки міста до військових дій, а також висловив надію, що новий російський наступ на Україну не відбудеться.
"У той же час, я впевнений, у разі будь-якої загрози бердянці зможуть оперативно згуртуватись і зможуть зробити все можливе для захисту міста Бердянська та країни в цілому. Такий досвід у Бердянська вже є", - додав посадовець.
- Нагадаємо, командувач ЗСУ Валерій Залужний закликав до консолідованої відповіді Росії в разі нового наступу.
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