Загрози наступу росіян на Харків немає, - боєць ЗСУ Варченко

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"На сьогодні оборонні позиції Збройних сил України не є оборонними лініями в одну лінію. Це багаторубіжна, ешелонована оборона в межах кожного населеного пункту. Через це ЗСУ можуть відходити з одних позицій на більш укріплені в межах однієї території. Тому, якщо ми говоримо про Сєверодонецьк, то тут не мовиться про прорив російських військ. Наші військові у Сєверодонецьку змогли завдати максимальних втрат російським окупантам", - пояснив Варченко.

Варченко також додав, що в Харківській області Збройні сили України створили досить потужну ешелоновану оборонну лінію.

"Що стосується Харківської області, то Збройні сили України створили потужну ешелоновану лінію оборони. Така лінія оборони навколо Харкова дозволяє говорити лише про артилерійські дуелі з ворогом. Загрози наступу та прориву нашої оборони в Харківській області немає. Росіяни бояться вступати в прямий бій з ЗСУ. Про бої на рівні ДРГ та БТГ зараз не мовиться. Такої загрози не існує", - додав Варченко.

У четвер, 23 червня, у результаті ворожих обстрілів Харківської області загинули 2 мирних жителі, ще щонайменше 10 людей поранені - серед них дві дитини

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