Загублені останки останнього сумчастого вовка знайшли у шафі музею через 85 років

Про це повідомляє ВВС.

Останній сумчастий вовк, або ж тилацин, помер у зоопарку Хобарта у 1936 році, а його тіло передали до музею. Проте з часом останки були загублені, працівники музею вирішили, що вони були випадково утилізовані разом зі скелетом.

"Протягом багатьох років багато кураторів музею марно шукали його останки, оскільки не було зареєстровано жодного тилацинового матеріалу, датованого 1936 роком", - прокоментував ситуацію Роберт Педл, який опублікував у 2000 році книгу про вимирання цього виду.

Проте нещодавно був знайдений неопублікований звіт одного таксидерміста, що спонукало до повторного огляду колекцій музею. З рештою, останки були знайдені у шафі у відділі освіти музею.

Виявилося, що персонал не знав, що це останній тилацин, тож прибрав залишки до шафи, оскільки вони були не найкращими в колекції та не підходили для виставок.

Шкіра та скелет останнього сумчастого вовка тепер виставлені у музеї у Хобарті.

Зазначається, що сумчасті вовки проживали в Австралії, але через вплив людей та дінго тварини вимерли. З рештою, тилацини були знайдені тільки на острові Тасманія, де були повністю винищені у 30-х роках минулого сторіччя.

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