Закатовано й убито до 50 людей, 120 викрадено: мешканців окупованої Херсонщини тероризують російські вербувальники з ФСБ і колишні "вагнерівці"

Про це інформує в телеграмі головне управління розвідки Міністерства оборони України.

У Херсон відправили вербувальників, які працювали у ФСБ, приватній військовій компанії "Ліга" (попередня назва "Вагнер") та офіцерів із так званого міністерства держбезпеки "ДНР". В окупованому місті вони знаходять людей, які погоджуються працювати у спецслужбах, а також проводять фільтрацію патріотів серед місцевих.

"За час перебування вказаної групи було закатовано та вбито до 50 осіб цивільного населення. Близько 120 жителів Херсона було викрадено. Наразі їхнє місцеперебування не відомо.

12 травня зазначена група прибула до місцевого СІЗО де проводила так звану "мобілізацію" серед утримуваних осіб. З приміщення було чутно стрілянину з автоматичної зброї", – йдеться в повідомленні.

На Донеччині в селі Безіменне рашисти пропонують місцевим фінансову компенсацію начебто за зруйноване житло, утім за таку послугу вимагають свідчити проти українських воїнів у Маріуполі.

А в Бердянську російські військові включають сигнал тривоги, забороняють відкривати вікна, двері й залишати дім. Окупанти переконують жителів міста у застосування хімічної зброї українськими збройними силами.

Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які ворог продукував 12 травня.

Шахраї намагаються ошукати вимушених переселенців за допомогою фейкового чат-боту єПідтримки.

Також ​​Росія почала активно ширити дезінформацію про нібито провокації українських спецслужб у Дніпрі.

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