Про це повідомляє Bild з посиланням на заяву голови Мюнхенської безпекової конференції Крістофа Хойсгена.

"Ми повинні подумати про те, які гарантії можемо дати Україні. Я думаю, що зараз ми більше не повинні виключати членство України в НАТО", - заявив він.

Крістоф Хойсген також вважає, що Німеччина та Захід повинні сприяти членству України в НАТО, попри вето Меркель у 2008 році. Але ситуація, за його словами, змінилася внаслідок порушення Путіним міжнародного права. Відомо, що Хойсген раніше він був радником ексканцлера Ангели Меркель та постпредом ФРН при ООН.

Голова Мюнхенської безпекової конференції також зазначив, що вважає об'єктом ядерних загроз Путіна саме Німеччину.

"Загрози застосування ядерної зброї насамперед націлені на Німеччину. Цим Путін намагається розпалити страхи та послабити підтримку України. Ми повернулися до логіки холодної війни", - наголосив політик.

30 вересня, Україна подала заявку на вступ до НАТО у пришвидшеному порядку.

25 жовтня Україну, Молдову та Грузію запросили на саміт очільників МЗС країн НАТО, що відбудеться 29 та 30 листопада у Бухаресті. У рамках зустрічі відбудуться чотири сесії, присвячені реалізації рішень, прийнятих на саміті НАТО в Мадриді, війні в Україні, енергетичній безпеці та партнерам.