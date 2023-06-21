Справа в геополітиці й розумінні лідерами вільного світу (дещо запізнілому, на жаль), що перемога України — єдине, що позбавить США й НАТО неминучої необхідності невдовзі воювати самим — якщо не за Балтію чи Польщу, то через Тайвань, Південну Корею чи іншу країну, де ізгої-автократи вирішать підправити кордони чи соціальний устрій.

Чи змінило б ситуацію, якби на чолі країни стояв досвідчений талановитий політик-дипломат, а не Зеленський? Захід тут діє в рамках балансу між "не дати Путіну перемогти" й "не спровокувати його на безумні дії, котрі стануть початком неконтрольованої ескалації".

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Тому, в питанні військової й економічної підтримки навряд чи щось суттєво змінилося б.

А ось до вступу в НАТО ми могли бути значно ближче. Щоправда, не так через чиюсь дипломатичну майстерність, як через розуміння й дотримання "правил гри", котрі в Зеленського та його команди геть відсутні.

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Про автора. Карл Волох, політаналітик, блогер.

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