Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Погляд Захід допомагає Україні, щоб потім не захищати Балтію чи Польщу
OPINION

Захід допомагає Україні, щоб потім не захищати Балтію чи Польщу

Карл Волох
21 червня, 2023 середа
08:00
Погляд Карл Волох

Чому Захід так безпрецедентно допомагає Україні? Ні, це не через героїзм ЗСУ й стійкість нашого народу, котрі є необхідними передумовами, але не причиною

Справа в геополітиці й розумінні лідерами вільного світу (дещо запізнілому, на жаль), що перемога України — єдине, що позбавить США й НАТО неминучої необхідності невдовзі воювати самим — якщо не за Балтію чи Польщу, то через Тайвань, Південну Корею чи іншу країну, де ізгої-автократи вирішать підправити кордони чи соціальний устрій.

Чи змінило б ситуацію, якби на чолі країни стояв досвідчений талановитий політик-дипломат, а не Зеленський? Захід тут діє в рамках балансу між "не дати Путіну перемогти" й "не спровокувати його на безумні дії, котрі стануть початком неконтрольованої ескалації".

Читайте також: Зеленський обрав позу ображеної примадонни

Тому, в питанні військової й економічної підтримки навряд чи щось суттєво змінилося б.

А ось до вступу в НАТО ми могли бути значно ближче. Щоправда, не так через чиюсь дипломатичну майстерність, як через розуміння й дотримання "правил гри", котрі в Зеленського та його команди геть відсутні.

Джерело

Про автора. Карл Волох, політаналітик, блогер.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Новини
Україна
Володимир Зеленський
Війна з Росією
НАТО
Читайте також:
Євген Пригожин
20 червня, 2023 вiвторок
Пригожин пішов на конфронтацію в невдалий для міноборони РФ момент - контрнаступ ЗСУ, - розвідка Британії
обстріл, ППО
20 червня, 2023 вiвторок
Нічна атака РФ: у Львові влучання в об‘єкт критичної інфраструктури, на Запоріжжі пошкоджено майно фермерського господарства
ЗСУ
20 червня, 2023 вiвторок
Для виходу на кордон у межах 1991 року нам потрібно провести щонайменше дві наступальні операції, - військовий аналітик Гетьман
Київ
+21°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.79
    Купівля 36.79
    Продаж 37.37
  • EUR
    Купівля 40.2
    Продаж 41
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, середа
21 червня
08:46
Джо Байден
Байден назвав Сі Цзіньпіна диктатором через день після переговорів США і Китаю
08:41
Оновлено
Атака дронів на Київ, Shahed, шахеди, ППО
РФ атакувала Хмельниччину 6 "шахедами": ППО знищил всі, через падіння уламків горіла будівля
08:38
OPINION
Дана Ярова
У мене відчуття, що я ламаю шию гідрі...
08:35
Ексклюзив
джерело_вода
Системної подачі питної води у Миколаєві не існує, це головна потреба в місті, - депутатка облради Москаленко
08:30
Пакистан. Будівництво атомної електростанції
Пакистан і Китай уклали угоду на $4,8 млрд щодо будівництва атомної електростанції
08:22
Ексклюзив
евакуація
Для проведення військових заходів із деокупованих населених пунктів на Запоріжжі вивезли на підконтрольну територію усіх жителів, - депутат облради Ашурбеков
07:55
Ексклюзив
П'ять метрів заввишки й майже 200 км завдовжки: як виглядає стіна на білорусько-польському кордоні
07:50
Інфографіка
знищена російська техніка
Сили оборони за добу ліквідували 540 окупантів, 32 артсистеми й 35 БПЛА, - Генштаб ЗСУ
07:36
в'язниця
У жіночій в'язниці неподалік столиці Гондурасу стався бунт: загинула 41 ув'язнена
07:30
Анонс
Молодіжна збірна України, Україна U21
Молодіжний Євро-2023: розклад матчів і трансляцій 21 червня
07:05
Окупанти
Окупанти надсилають колаборантам Генічеська SMS з інструкціями та координатами точок евакуації на випадок прориву ЗСУ, - Генштаб
06:53
Китай
"Добре відображають заклик міжнародної спільноти до деескалації": у МЗС Китаю заявили про підтримку "мирних ініціатив" лідерів країн Африки
06:37
путін та шойгу
Російське міноборони винесло уроки і змінило інформаційну політику щодо висвітлення контрнаступу ЗСУ, - ISW
06:30
Анонс
Михайло Мудрик, збірна України
Україна - Хорватія: де та коли дивитись стартовий матч молодіжної збірної на Євро-2023
06:00
Пентагон
У Пентагоні переоцінили вартість допомоги Україні на понад $6 млрд
05:38
зерно, зернова угода
У Вашингтоні сподіваються на продовження Чорноморської зернової угоди
05:30
Кріштіану Роналду, збірна Португалії, Євро-2024
Кваліфікація Євро-2024: результати усіх матчів 20 червня
04:54
знищені окупанти
Росіяни хочуть мобілізувати людей, які залишились на тимчасово окупованій Запорізької області
04:36
Інфографіка
Євро-2024, Кріштіану Роналду, збірна Португалії
Роналду став першим футболістом в історії, який зіграв 200 матчів за збірну
03:45
Інфографіка
Збірна України
Відбір на Євро-2024: який вигляд мають турнірні таблиці усіх груп після 4-го туру
03:05
збірна Франції, Н’Голо Канте
Чемпіон світу Канте проміняв "Челсі" на Саудівську Аравію
02:33
Вогонь, пожежа
У Підмосков'ї сталась масштабна пожежа
01:24
Євро-2024: збірна Шотландії, збірна Грузії
Шотландія перемогла Грузію у матчі, який зупиняли через дощ
01:13
Кирило Буданов
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків про Україну за 20 червня
00:59
валюта доллар обмін валют
Нацбанк заборонив фінустановам відмовляти клієнтам в обміні валюти через зношені купюри
00:40
Штучний інтелект, ШІ
Bild планує звільнити низку працівників редакції та замінити їх штучним інтелектом
00:20
збірна Польщі, Євро-2024, Роберт Левандовські, збірна Молдови
Відбір на Євро-2024: Молдова зробила сенсаційний камбек у матчі проти Польщі
00:12
Олена Зеленська в Яд Вашем
В Ізраїлі у меморіалі історії Голокосту "Яд Вашем" запустили український аудіогід
00:04
Олексій Данілов
"Зовсім інша війна": Данілов спрогнозував, якою буде реакція світу на можливе застосування РФ ядерної зброї
2023, вiвторок
20 червня
23:48
Австрія
Австрія передасть €18 млн для допомоги українцям, які постраждали від війни
23:07
Ентоні Блінкен та Дмитро Кулеба
Контрнаступ ЗСУ, вступ у НАТО та переговори в Китаї щодо України: Кулеба зустрівся з Блінкеном у Лондоні
22:43
Володимир Зеленський
Зеленський: Наші воїни на Півдні та Сході дуже активно знищують ворога
22:34
M113
Бронемашини та гаубиці: Португалія оголосила новий пакет допомоги Україні
22:24
Ексклюзив
Джо Байден
Байден свідомо зробив заяву про "реальність" загрози застосування РФ тактичної ядерної зброї, - військовий експерт Мусієнко
22:20
Rheinmetall
Німецький Rheinmetall визнав, що постачав у РФ продукцію до червня 2022 року
21:54
Підрив Каховської ГЕС: кількість загиблих зросла до 21 людини, підтопленими залишаються 595 будинків
21:42
літаки Аерофлоту
Антирекорд з 2000 року: у РФ через санкції внутрішні авіаперельоти подорожчали майже на третину
21:37
Ексклюзив
"Привид", командир взводу снайперів "Привиди" президентської бригади
Як працюють снайпери на Бахмутському напрямку: розповідає старший лейтенант президентської бригади Привид
21:25
Еммануель Макрон
Франція змінила позицію та підтримуватиме вступ України до НАТО, - Le Monde
21:11
Аналітика
Сергій Згурець
Поточний формат дій ЗСУ примушує противника перекидати резерви. Колонка Сергія Згурця
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV