Захід допомагає Україні, щоб потім не захищати Балтію чи Польщу
Чому Захід так безпрецедентно допомагає Україні? Ні, це не через героїзм ЗСУ й стійкість нашого народу, котрі є необхідними передумовами, але не причиною
Справа в геополітиці й розумінні лідерами вільного світу (дещо запізнілому, на жаль), що перемога України — єдине, що позбавить США й НАТО неминучої необхідності невдовзі воювати самим — якщо не за Балтію чи Польщу, то через Тайвань, Південну Корею чи іншу країну, де ізгої-автократи вирішать підправити кордони чи соціальний устрій.
Чи змінило б ситуацію, якби на чолі країни стояв досвідчений талановитий політик-дипломат, а не Зеленський? Захід тут діє в рамках балансу між "не дати Путіну перемогти" й "не спровокувати його на безумні дії, котрі стануть початком неконтрольованої ескалації".
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Тому, в питанні військової й економічної підтримки навряд чи щось суттєво змінилося б.
А ось до вступу в НАТО ми могли бути значно ближче. Щоправда, не так через чиюсь дипломатичну майстерність, як через розуміння й дотримання "правил гри", котрі в Зеленського та його команди геть відсутні.
Про автора. Карл Волох, політаналітик, блогер.
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