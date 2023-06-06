Взагалі-то, я просто не уявляю іншого політика, котрий розмовляв би з Заходом, від якого ми зараз (і не лише) настільки критично залежні, в такій манері ображеної примадонни.

Думаю, якби щось подібне (за стилем, не змістом) заявив будь-який інший чинний керівник держави (будь-хто, навіть Янукович), це викликало б негайну (навіть якщо й непублічну) реакцію партнерів, бо трактувалося б як сигнал про зміну політичного курсу України.

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Якби щось подібне (за стилем, не змістом) заявив будь-який інший чинний керівник держави (будь-хто, навіть Янукович), це викликало б негайну (навіть якщо й непублічну) реакцію партнерів, бо трактувалося б як сигнал про зміну політичного курсу України

На щастя, такі інфантильні заяви Зеленського ніхто вже на Заході серйозно не сприймає.

Хоча, ворогам би нашим таке щастя.

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Про автора. Карл Волох, політаналітик, блогер.

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