Зеленський обрав позу ображеної примадонни
Про ультиматум щодо поїздки до Вільнюса
Взагалі-то, я просто не уявляю іншого політика, котрий розмовляв би з Заходом, від якого ми зараз (і не лише) настільки критично залежні, в такій манері ображеної примадонни.
Думаю, якби щось подібне (за стилем, не змістом) заявив будь-який інший чинний керівник держави (будь-хто, навіть Янукович), це викликало б негайну (навіть якщо й непублічну) реакцію партнерів, бо трактувалося б як сигнал про зміну політичного курсу України.
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Якби щось подібне (за стилем, не змістом) заявив будь-який інший чинний керівник держави (будь-хто, навіть Янукович), це викликало б негайну (навіть якщо й непублічну) реакцію партнерів, бо трактувалося б як сигнал про зміну політичного курсу України
На щастя, такі інфантильні заяви Зеленського ніхто вже на Заході серйозно не сприймає.
Хоча, ворогам би нашим таке щастя.
Про автора. Карл Волох, політаналітик, блогер.
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