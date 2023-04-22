Про це мовиться у виступі Андрія Мельника в етері Першого.

Заступник голови МЗС наголосив, що допомога США в межах ленд-лізу в часи Другої світової складала $700-800 млрд у нинішніх цінах. Водночас він нагадав про заяву міністра оборони США Ллойда Остіна, що всього західні партнери надали підтримку Україні $55 млрд.

Андрій Мельник ствердив, що українці вдячні за західну допомогу, однак її недостатньо. Зокрема країни-партнери мають перетнути "червону лінію", яка лишилася, та надати далекобійну зброю й винищувачі.

За підсумками розмови дипломат написав у суботу, 23 квітня, в твіттері:

"Ми вдячні нашим союзникам за військову допомогу. Але цього недостатньо. Україні потрібно в 10 разів більше, щоб завершити російську агресію цього року. Тому ми закликаємо наших партнерів перетнути всі штучні червоні лінії та виділити 1% ВВП на поставки зброї Україні".