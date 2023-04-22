Захід має прямо зараз у 10 разів збільшити допомогу Україні, - заступник голови МЗС Мельник
Заступник голови МЗС Андрій Мельник ствердив, що західні партнери мають збагнути масштаб війни Росії проти України та збільшити військову допомогу щонайменше в 10 разів
Про це мовиться у виступі Андрія Мельника в етері Першого.
Заступник голови МЗС наголосив, що допомога США в межах ленд-лізу в часи Другої світової складала $700-800 млрд у нинішніх цінах. Водночас він нагадав про заяву міністра оборони США Ллойда Остіна, що всього західні партнери надали підтримку Україні $55 млрд.
Андрій Мельник ствердив, що українці вдячні за західну допомогу, однак її недостатньо. Зокрема країни-партнери мають перетнути "червону лінію", яка лишилася, та надати далекобійну зброю й винищувачі.
За підсумками розмови дипломат написав у суботу, 23 квітня, в твіттері:
"Ми вдячні нашим союзникам за військову допомогу. Але цього недостатньо. Україні потрібно в 10 разів більше, щоб завершити російську агресію цього року. Тому ми закликаємо наших партнерів перетнути всі штучні червоні лінії та виділити 1% ВВП на поставки зброї Україні".
- За словами Голови Комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКП Андрія Геруса, РФ випустила понад 1200 ракет та дронів по ключових об’єктах енергосистеми України. Нині для її відновлення потрібні щонайменше 40 млрд грн.
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