Захід має узгодити та опублікувати пакет санкцій у разі широкомасштабної агресії РФ проти України, - політексперт

Про це він сказав у ефірі програми "Коментар з Анжелікою Сизоненко" на Еспресо.TV.



"Найкращий варіант, який би міг бути зараз (ми просимо превентивні санкції, Захід каже: "почекайте") - давайте зробимо цей перелік і зробимо його публічним та отримаємо згоду всіх суб'єктів з приводу переліку тих дій, які реально будуть зроблені за умови широкомасштабної агресії РФ. Для того, щоб не погоджувати це в якийсь момент, а зробити це максимально швидко і щоб Росія бачила. Це має бути чіткий перелік, коли не буде різночитань. І покажемо всім, на що будуть готові піти", - сказав Петренко.



На його думку, у цьому випадку, президент РФ Володимир Путін переграв сам себе.



"Він підвищив ставки, а Захід подивився і сказав: "Окей, давайте ми теж підвищимо". Зараз Захід перекидає в балтійські країни війська з озброєнням, так само і в Східну Європу, також збільшують свою присутність у Чорному морі. У цій ситуації Путіну потрібно зберегти обличчя, якщо він цього не зробить - йому треба буде йти на агресивніші дії і це підвищить можливість певної агресії проти України. В яких форматах, ми не знаємо. Вони уже роблять крок назад в цій ситуації, тому що не вдалась така провокація і такі дії", - сказав політексперт.



На його думку, існує більш широка геополітична гра.



"Захід не зацікавлений в тому, щоб цілком ізолювати РФ. Вона їм потрібна, щоб зосередитись на Китаї. А Китаю було б добре мати такого союзника, яка б не мала зв'язків із Заходом. Китаю потрібна РФ для захоплення Тайваню, там є певні системи управління. Путін це теж не готовий давати, бо це підвищить роль Китаю в економіці. Ця гра буде відповідно продовжуватись і навіть, коли США кажуть про те, що Україна готова напасти, я думаю, що вони розуміють, що це поки не так. Вони знають глибше ситуацію і ширше на неї дивляться", - підсумував Петренко.

За даними видання The Times, 31 січня уряд Великої Британії представить нові санкції проти Росії у разі вторгнення в Україну, які можуть торкнутися активів російських енергетичних компаній, що мають "стратегічне значення" для Путіна.