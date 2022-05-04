Захід намагався стримувати Росію, але тепер буде ізолювати й працювати на перезавантаження режиму, - Клімкін
Міністр закордонних справ України 2014-2019 рр Павло Клімкін вважає, що Захід намагався стримувати Російську Федерацію, але тепер буде ізолювати країну-агресорку й працювати на перезавантаження режиму в Росії
Дипломат висловив таку думку в програмі "Вердикт з Сергієм Руденком" на телеканалі "Еспресо".
"Захід переглядає свою стратегію щодо Росії. Раніше були намагання стримувати РФ. Тепер же Захід буде ізолювати країну-агресорку Росію й працювати на перезавантаження чинного режиму. Інакше в якийсь момент Путін зробить щось ще, запустить ядерні ракети. Тобто людина, яка знаходиться в стані ухвалювати рішення щодо початку агресії проти іншої незалежної країни, здатна на що завгодно. Тому зараз уся світова машина, щонайменше західна, буде працювати на перезавантаження Росії", - зазначив Клімкін.
Ексміністр додав, що путінський режим у Росії здатний на будь-які звірства, а його представники готові виголошувати неймовірно божевільні заяви.
"Послухавши заяву міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова про порівняння президента України Володимира Зеленського з Адольфом Гітлером та антисемітизм серед євреїв, усі зрозуміли, про що російський режим. Звірства росіян у Бучі, обстріл вокзалу в Краматорську, тепер слова Лаврова - усім зрозуміло, що путінський режим не може належати до нашої цивілізації. Це загрожує руйнуванню цивілізованому світу в будь-який момент", - зауважив Павло Клімкін.
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Фото: gettyimages
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