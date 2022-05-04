Захід намагався стримувати Росію, але тепер буде ізолювати й працювати на перезавантаження режиму, - Клімкін

Дипломат висловив таку думку в програмі "Вердикт з Сергієм Руденком" на телеканалі "Еспресо".



"Захід переглядає свою стратегію щодо Росії. Раніше були намагання стримувати РФ. Тепер же Захід буде ізолювати країну-агресорку Росію й працювати на перезавантаження чинного режиму. Інакше в якийсь момент Путін зробить щось ще, запустить ядерні ракети. Тобто людина, яка знаходиться в стані ухвалювати рішення щодо початку агресії проти іншої незалежної країни, здатна на що завгодно. Тому зараз уся світова машина, щонайменше західна, буде працювати на перезавантаження Росії", - зазначив Клімкін.







Ексміністр додав, що путінський режим у Росії здатний на будь-які звірства, а його представники готові виголошувати неймовірно божевільні заяви.



"Послухавши заяву міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова про порівняння президента України Володимира Зеленського з Адольфом Гітлером та антисемітизм серед євреїв, усі зрозуміли, про що російський режим. Звірства росіян у Бучі, обстріл вокзалу в Краматорську, тепер слова Лаврова - усім зрозуміло, що путінський режим не може належати до нашої цивілізації. Це загрожує руйнуванню цивілізованому світу в будь-який момент", - зауважив Павло Клімкін.

Верховний представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель заявив, що новим пакетом санкцій передбачено відключення від SWIFT ще більшої кількості російських банків.

Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що шостим пакетом санкцій Євросоюзу передбачено ембарго на російську нафту.

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