Про це заявив офіцер батальйону "Свобода" Андрій Іллєнко в етері Еспресо.

"Серед західних політичних еліт є приблизний консенсус про те, що вони не хочуть допустити перемоги Росії, але немає консенсусу, якою має бути перемога України. У нас розуміння є, а в них розуміння на рівні консенсусу немає. Це ключова причина питань щодо постачання зброї", - наголосив він.

За словами Андрія Іллєнка, це питання політичного цілепокладання серед керівництва західних держав і розуміння кінцевої мети війни. Завдання України - доносити, що лише повна деокупація країни та крах РФ означатимуть стабільний мир у Європі й не тільки.