Захід не має консенсусу щодо того, якою має бути перемога України, - офіцер батальйону "Свобода" Іллєнко
Західні політичні еліти не мають консенсусу щодо того, якою повинна бути перемога України, тому затягують із постачанням зброї
Про це заявив офіцер батальйону "Свобода" Андрій Іллєнко в етері Еспресо.
"Серед західних політичних еліт є приблизний консенсус про те, що вони не хочуть допустити перемоги Росії, але немає консенсусу, якою має бути перемога України. У нас розуміння є, а в них розуміння на рівні консенсусу немає. Це ключова причина питань щодо постачання зброї", - наголосив він.
За словами Андрія Іллєнка, це питання політичного цілепокладання серед керівництва західних держав і розуміння кінцевої мети війни. Завдання України - доносити, що лише повна деокупація країни та крах РФ означатимуть стабільний мир у Європі й не тільки.
- 30 червня CNN писало, що США розглядає питання надання Україні касетних боєприпасів.
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