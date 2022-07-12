Захід шукатиме проміжні рішення для перемовин і не чекатиме краху режиму Путіна, - аналітик Умланд
Аналітик Стокгольмського центру дослідження Східної Європи Андреас Умланд вважає, що колективний Захід шукатиме проміжні рішення для перемовин України з Росією та не чекатиме краху режиму президента РФ Володимира Путіна
Експерт поділився деталями в етері телеканалу "Еспресо".
"Захід буде шукати проміжні рішення у питанні перемовин між Російською Федерацією та Україною. Захід не чекатиме краху путінського режиму в Росії й повернення Криму до складу України", - зазначив Умланд.
Аналітик додав, що саме Україна має вирішувати, коли йти на перемовини з РФ.
"Україна повинна визначати, коли можна йти на перемовини з країною-агресоркою Росією. У березні ще була можливість повернутися до ситуації станом на 23 лютого 2022 р. Зараз це неможливо", - зауважив Андреас Умланд.
- 3 липня радник голови Офісу президента Михайло Подоляк назвав умови, за яких можливі переговори України та РФ, та зазначив, що російська сторона їх добре знає.
- 7 липня Путін заявив, що якщо Захід хоче перемогти нас на полі бою, нехай спробує і прирівняв у статусі терористів "ЛДНР" з російськими військовослужбовцями. Того ж дня в Офісі президента України відреагували на останній виступ президента РФ Володимира Путіна з погрозами українцям.
- 11 липня дипломат Данило Лубківський висловив думку, що Росія намагатиметься у рамках переговорів паралізувати Україну, а потім атакуватиме знову.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
35.62
Купівля 35.62Продаж 36.64
-
EUR
Купівля 35.65Продаж 36.94
- Актуальне
- Важливе