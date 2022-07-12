Експерт поділився деталями в етері телеканалу "Еспресо".

"Захід буде шукати проміжні рішення у питанні перемовин між Російською Федерацією та Україною. Захід не чекатиме краху путінського режиму в Росії й повернення Криму до складу України", - зазначив Умланд.

Аналітик додав, що саме Україна має вирішувати, коли йти на перемовини з РФ.

"Україна повинна визначати, коли можна йти на перемовини з країною-агресоркою Росією. У березні ще була можливість повернутися до ситуації станом на 23 лютого 2022 р. Зараз це неможливо", - зауважив Андреас Умланд.

3 липня радник голови Офісу президента Михайло Подоляк назвав умови, за яких можливі переговори України та РФ, та зазначив, що російська сторона їх добре знає.

7 липня Путін заявив, що якщо Захід хоче перемогти нас на полі бою, нехай спробує і прирівняв у статусі терористів "ЛДНР" з російськими військовослужбовцями. Того ж дня в Офісі президента України відреагували на останній виступ президента РФ Володимира Путіна з погрозами українцям.

11 липня дипломат Данило Лубківський висловив думку, що Росія намагатиметься у рамках переговорів паралізувати Україну, а потім атакуватиме знову.

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