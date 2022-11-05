Про це сказав експерт із питань міжнародної політики Раміс Юнус в етері Еспресо.

За його словами, 20 років РФ блефувала ядерною зброєю, але не чинила сильного тиску, бо Захід не опирався. Утім коли Україна підвищила ставки, заявивши, що в разі судилища над захисниками Маріуполя не буде перемовин, і коли Володимир Зеленський видав указ, що не вестиме перемовин із Володимиром Путіним, РФ пішла в пас.

"Тепер ставки підвищено. Тоді генерали Ходжес, Петреус, потім і сам Байден, всі західні лідери стали впевнено розмовляти, тоді 101-ша дивізія з’явилася. Тобто Захід почав підвищувати регулярно свої ставки. А ще ж і бомбардування військового аеродрому в Криму, те, що сталося там зараз, і ніхто не знає, хто ж це зробив, ніхто не зізнається, хоча це й не має жодного значення: Росія розуміє, що їх беруть тихо-тихо, мішень - усі головні інфраструктури, відповідно до того як вони починають бомбити енергетичну інфраструктуру України. Тому варіантів у Путіна стає все менше", - наголосив Раміс Юнус.

Політолог зазначив, що саме тому Володимир Путін поспішає й у всі можливі способи намагається зафіксувати цю ситуацію.

"І якщо до цього він казав, що на G20 обов’язково поїде, то вже позавчора в Сочі сказав: це питання ще не вирішено. А навіщо туди їхати, коли не буде "картинки" - зустрічі з Байденом, чогось такого, що можливо комусь "продати"? Якщо на G7 був Зеленський і на G20 буде Зеленський, знову віртуально, але таки буде на високому, поважному рівні, тобто посяде місце Росії і на G7 і на G20, навіщо Путіну така ситуація?" - зауважив він.

31 жовтня радник голови ОП Михайло Подоляк заявив, що Росія намагається змусити Захід тиснути на Україну, аби вона прийняла ультиматум Кремля за столом переговорів.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb