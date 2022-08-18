Захід змінює мислення "Україна не має програти" на "Україна повинна перемогти", - експерт-міжнародник Краєв

Експерт поділився деталями в етері телеканалу "Еспресо".

"На Заході почалася зміна парадигми мислення, перехід до того, що Україна має відбити не лише території, які контролює Росія, а звільняти все, що ми вважаємо за потрібне. На Заході розуміють, що треба дивитися на допомогу Україні більш системно, повноцінно. І саме з точки зору атакувального озброєння, а не лише такого, яке зупинить Росію", - зазначив Краєв.

Міжнародний експерт додав, що прикладом активізації підтримки України є надання систем HIMARS

"Нам раніше давали важке озброєння, нам раніше активно надавали військову, політичну й економічну підтримку. Але це як раз і був рівень, який тримав нас на плаву. Тепер же у нас зʼявляються системи HIMARS, нова далекобійна зброя і ми розуміємо, що західна розвідка працює на Україну", - зауважив Олександр Краєв.

17 серпня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба і держсекретар США Ентоні Блінкен скоординували подальші постачання зброї Україні від США та партнерів.

Того ж дня видання The Hill повідомило, що американські військові, експерти та дипломати закликали Байдена посилити військову підтримку України, зокрема надати більше систем HIMARS і доставити ракети ATACMS.

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